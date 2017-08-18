Чебан: "Кодряну - не первый и не последний предатель Молдовы, который хочет превратить ее в уезд Румынии"

Председатель фракции партии социалистов в муниципальном совете Кишинева, пресс-секретарь президента Ион Чебан раскритиковал заявления депутата румынского парламента, выходца из Молдовы Константина Кодряну, который призвал завершить подготовку к объединению Молдовы и Румынии к 2018 г.

Как сообщает "ИНФОТАГ", Чебан написал в социальных сетях, что независимость и суверенитет молдавского государства будет сохранен.

"Указом президента 2018 г. назван годом Штефана чел Маре, который всю жизнь отстаивал молдавскую государственность, - напомнил он.

Говоря об униоинистских претензиях румынского депутата, Чебан отметил, что Кодряну - не первый и не последний предатель Молдовы, который хочет превратить ее в уезд Румынии".

"Его унионистские мечты развеются, когда он созреет и осознает реальность, если, конечно, когда-нибудь сможет это сделать. Или когда его больше не будут финансировать из румынского бюджета, - сказал он.

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", Кодряну сообщил на конференции в Изворул Мурешулуй, что "проект воссоединения является важнейшим для Румынии с момента присоединения к Евросоюзу и НАТО".

По его словам, "Румыния должна объявить воссоединение своим государственным проектом, используя немецкий опыт объединения ГДР и ФРГ, и опираться на Хельсинское соглашение по безопасности, которое подразумевает, что границы стран могут быть изменены в "соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности".