Богдан Цырдя: Операция «Ликвидация»

Богдан ЦЫРДЯ

Несмотря на то, что ПКРМ отказалась от плана Козака, развернула Молдову в сторону ЕС, подписала с НАТО план действий, для Запада она по-прежнему оставалась изгоем. И устранение партии власти с последующей её ликвидацией было лишь вопросом времени.

Разворот в сторону Москвы (2008-2009)

Проигрыш на местных выборах в 2007 году, а также кризис в винодельческой отрасли заставили коммунистов вновь попытаться наладить отношения с Россией. И 18 марта 2009 года в Москве состоялась сов-местная встреча Д. Медведева, В. Воронина и лидера непризнанной ПМР И. Смирнова. На ней была подписана совместная Декларация о выводе российских миротворцев только при условии окончательного разрешения приднестровского конфликта (а не немедленно, как того требовали Вашингтон и Брюссель). Эта декларация противоречила Стамбульским соглашениям от 1999 года, согласно которым Россия обязывалась вывести войска, тяжёлое вооружение с территории Молдовы. Безусловно, это не понравилось американцам, ведь российская армия оставалась в регионе на неопределённое время.

Более того, 7 мая 2009 года в Праге должно было состояться официальное учреждение европейского проекта «Восточное партнёрство». Однако встречи руководства страны с лидерами России в 2008-2009 гг., да ещё и московская декларация от 18 марта могли поставить под удар запуск этого амбициозного проекта.

Президент Молдовы Владимир Воронин пропустил и последний саммит ГУАМ в Батуми в 2008 году. В американской дипломатической депеше, опубликованной позже WikiLeaks, отмечалось, что «Молдавия пытается преуменьшить учас-тие в ГУАМ в надежде заручиться поддержкой России для решения приднестровской проблемы». США были просто шокированы 27 января 2009 года, когда Воронин заявил, что «ГУАМ, как региональная организация, нежизнеспособен и бесперспективен»!

Раздражение ЕС и Госдепа

Всё это вызвало беспокойство и раздражение среди консервативных элит США и Евросоюза. Уже 7 апреля 2009 года, через две недели после подписания московской декларации, Молдова столкнулась с тем, что до неё познали Сербия, Грузия, Украина, Киргизия, а чуть позже – Узбекистан (13 мая 2005 вспыхнули кровавые события в Андижане).

Поддержка либеральной оппозиции определёнными кругами Запада (в первую очередь США, Великобританией и Румынией) стала неизбежной после того, как Владимир Воронин резко высказался против тезиса президента Румынии Траяна Бэсеску о «двух румынских государствах». А заодно поставил под сомнение членство Молдовы в ГУАМ, выразил недвусмысленную поддержку действий России в ходе войны в Южной Осетии в августе 2008 года и включился в российский процесс урегулирования приднестровского конфликта.

Технология переворота

Цветная революция в Молдове была перенесена на 2009 год по нескольким причинам. Во-первых, у оппозиции не было заметных лидеров – они появятся только в 2009 году (Д. Киртоакэ, В. Филат и другие). Во-вторых, Западу нужно было укрепить своё влияние, в том числе в госструктурах, провести туда своих людей, увеличить количество НПО и дать им доступ к власти. Именно это и предусматривал план ЕС – Молдова на 2005 – 2009 годы и план Молдова – НАТО (2006 г.).

Вот почему Запад настоял на том, чтобы ЦИК, КСТР и Счётная палата перешли в руки оппозиции. Коммунисты так и сделали, подписав себе смертный приговор. И уже к марту 2009 года на уровне Госдепа США было принято решение об отстранении ПКРМ от власти. Правда, в самом Евросоюзе на тот момент ещё не было чёткой позиции, поэтому первые пару дней и Хавьер Солана (верховный представитель ЕС по внешней политике), и Кальман Мижей (посол ЕС) призывали к… стабильности.

Но то, что США готовит в Молдове «цветной» сценарий, было очевидно по тону докладной записки содокладчиков ПАСЕ по Молдове Жозетт Дюрье и Эгидиюса Варейкиса. Отправившись в Кишинёв для мониторинга подготовки к выборам, комиссары ПАСЕ подвергли критике повышение избирательного барьера до 6% и запрет на создание предвыборных коалиций.

Цветная весна-2009

Напомним, что 5 апреля ПКРМ набрала 60 мандатов, ЛДПМ и ЛП-15, АНМ -11. Коммунистам не хватало всего одного голоса для избрания президента.

Весенние выборы 2009 года обрели свою специфику – в них за версту были заметны технологии «цветных революций». Свою избирательную кампанию ЛДПМ и другие либералы построили на идее неминуемой фальсификации выборов. Ежедневно ЛДПМ выставляла свои ряды перед зданием президентуры, отсчитывая дни до падения режима Воронина, а также регулярно проводила митинги протестов. Одновременно появлялась информация о семинарах и тренингах, проводимых американскими институтами IRI и NDI для ЛДПМ, ЛП и АНМ.

Любопытно, что международные организации (ОБСЕ) признали выборы, заявив лишь о мелких нарушениях. В отчёте можно было даже разглядеть и открытую похвалу за прогресс! Отдельную позицию заняла лишь баронесса Эмма Никольсон, депутат британского парламента, член миссии ОБСЕ! Напомним, что 5 апреля ПКРМ набрала 60 мандатов, ЛДПМ и ЛП – 15, АНМ – 11. Коммунистам не хватало всего одного голоса для избрания президента. Однако 7 апреля Coaliţia Civica pentru alegeri libere şi corecte «Coaliţia-2009» заявила, что выборы были лишь частично корректными и свободными!

Входили в эту коалицию известные прозападные НПО: Centrul CONTACT Михаила Годи, Asocia Presei Independente (API) Павла Маковея, Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) Надин Гогу, ADEPT Игоря Боцана и так далее.

Всё это и подстегнуло протесты.

Сразу по оглашении результатов выборов, то есть 5 апреля, лидер ЛДПМ заявил, что те, кто сегодня пьют шампанское и празднуют победу, очень скоро, в считанные дни, будут главными проигравшими!

Одновременно организация Coalitia civica Alegeri-2009 заблаговременно подала заявку в мэрию о проведении в этот день митинга на площади. Ответственные за организацию собрания – Елена Згардан, Артур Гурэу (сегодня близок к Майе Санду и ПДС) и Наталья Морарь, ведущая ток-шоу (которая симпатизирует той же даме). Участвовала в организации протестов и НПО Hyde Park (финансируемая из США) и утром 7 апреля призвала всех на протесты. На то же время и тот же маршрут была подана заявка ЛДПМ для проведения собрания против фальсификации результатов парламентских выборов. Всё это вкупе опровергает железный тезис оппозиции о якобы спонтанности протестов.

6-7 апреля началась истеричная медийная кампания против «фальсификации выборов». Директора лицеев вывели школьников на митинг. Ранее кишинёвцы получали эсэмэски с приглашением на митинг, а в Фейсбуке и Одноклассниках возникли группы «Долой коммунистов!» с десятками тысяч адептов.

Уже 7 апреля к митингам Coalitia civica Alegeri-2009 – безусловно, так же «стихийно» – присоединились сразу три оппозиционные партии – ЛДПМ, АНМ и ЛП. Часть митингующих выдвинулась к президентуре. А впереди колонны шли школьники, как того и требуют учебники по цветным революциям.

Атака на символы

Многие элементы этой кампании любопытны. День протестов – 7 апреля – праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Но в этот день группа протестующих подожгла парламент, напала на президентуру, а государственные символы страны – герб, флаг и Декларация о независимости – были уничтожены. Над зданием президентуры были водружены флаг Румынии и карта Великой Румынии. Водрузили их Якоб Лефтер и Адриан Гараба, члены радикальной унионистской организации Нацио-нал-христианское движение (Mişcarea naţional-creştină), филиал румынских Новых правых (Noua dreapta).

Одновременно десятки автобусов со студентами пересекли границу Молдовы с Румынией. Сайт президентуры из Румынии подвергся хакерской атаке. Румынские ТВ показывали репортажи о народной революции и падении «тоталитарного режима». Некоторые унионистские лидеры даже объявили о создании некоего «Комитета национального спасения» как прообраз будущей власти!

8 апреля президент В. Воронин, изучив данные СИБа, обвинил Румынию в организации протестов. Румынский посол Филипп Теодореску был объявлен персоной нон грата, а для граждан Румынии был введён визовый режим.

Реакция «гражданского общества»

10 апреля целая группа НПО, сидящих на западных грантах, выдала гневную декларацию, осудившую ПКРМ. Главное обвинение состояло в том, что ПКРМ установила диктатуру, преследует оппозицию и инакомыслие.

Вы удивитесь, но господа НПО-краты протестовали не просто так. Они ничего не делают просто так. Ведь позже все они неспроста заняли хлебные должности в структуре АЕИ! Среди таких подписантов были и Игорь Мунтяну (IDIS-Viitorul), ставший позже послом в США, и Влад Лупан – посол в ООН, и Андрей Попов – вице-министр от ДПМ, и Вячеслав Ионицэ (IDIS-Viitorul) – председатель комиссии по экономике от ЛДПМ, и Виорел Чиботару (IESP) – министр обороны от ЛДПМ, и Виктор Кирилэ (Asociatia pentru Politica Externa), ставший советником Филата, и Валериу Прохницкий (Expert Grup), ставший советником Лянкэ, и Игорь Боцан (член комиссии по реформированию юстиции), и многие другие! Заметьте: сегодня все эти господа неустанно наносят удары по президенту Игорю Додону.

11 апреля посол США в Молдове Азиф Чодри в интервью агентству «ИНФОТАГ» заявил: «Мы озабочены мерами, которые были приняты после того, как возобновились мирные акции протеста, и я выразил эту озабоченность прямо во время встречи с президентом Ворониным… Такие случаи, а также притеснения журналистов и любых других граждан, не должны иметь место в условиях демократии».

Раздражённый Воронин 29 апреля отказался от участия в запланированных учениях НАТО в Грузии. Это вызвало уже гневную реакцию ЕС.

29 апреля ПАСЕ выдала жёсткую резолюцию 1666 (2009), в которой осудила действия молдавских властей, в частности – применение насилия и обвинения в адрес Румынии. Сам факт, что на сессии ПАСЕ присутствовали представители Либеральной, Либерально-демократической партий, а также АНМ, говорил о негласной поддержке оппозиции.

5 мая последовала и резкая резолюция Европарламента, в которой, в 11-м пункте, с раздражением говорится, что Европарламент «осуждает кампанию молдавских властей по преследованию журналистов, представителей гражданского общества и оппозиционных партий»!

Если проще, то ПАСЕ и Европарламент сочли, что не оппозиция, а власть виновата в беспорядках, так как… не обеспечила безопасность граждан (а вернее – погромщиков). Красиво сказано, да? Запад сработал слаженно. Уже 10 июня экс-спикер ПКРМ, экс-директор европейской программы TACIS заявил, что покидает партию, вступив позже в ДПМ.

Перед повторными выборами 29 июля и МВФ как-то слишком вовремя отказал Молдове в финансовой поддержке, отчего бюджет лишился $ 200 млн. А ведь на улице свирепствовал мировой финансовый кризис, появились проблемы с поступлениями в бюджет.

В этот самый сложный момент для коммунистов ЕС отложил переговоры об ассоциации и либерализации визового режима (хотя, чисто формально, План действий ЕС – РМ был выполнен).

В этой ситуации Воронин решил сменить тактику, лихорадочно пытаясь убедить Запад сохранить себя у власти. И 15 июля Владимир Воронин заявил, что за событиями 7 апреля в Кишинёве, в ходе которых были разгромлены здания парламента и президентуры, стоит международная мафия, связанная с… Россией. Одним из руководителей «мафии» является экс-министр обороны РМ Валерий Пасат, связанный с Анатолием Чубайсом, главой российской госкорпорации «Роснанотехнологии». Всё это окончательно изолировало ПКРМ на международной арене. Выборы от 29 июля дали ПКРМ 48 мандатов, а оппозиции – 53.

Это и стало началом конца ПКРМ…

P. S. Кстати, председателем ЦИК тогда был представитель ДПМ Еуджен Штирбу, а секретарём – Юрий Чокан, который после 2009 года переметнулся в ЛДПМ. Случайность? Не думаем. Не зря же В. Воронин на заседании парламента 30 июня 2017 года обвинил Ю.Чокана в краже недостающих мандатов у ПКРМ в 2009 году!