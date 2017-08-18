Как попасть на международный этнофестиваль "Gustar", который пройдет на свежем воздухе между селами Бутучень и Требужень

Международный этнофестиваль Gustar традиционно пройдет на свежем воздухе между селами Бутучень и Требужень района Орхей 19 и 20 августа.

Как сообщили "ИНФОТАГ" его организаторы, в этом году в нем примут участие музыкальные коллективы из Германии, Польши, Греции, США, Румынии и Молдовы.

Приехавшие на фестиваль гости смогут расположиться в палатках, а машины оставить на парковке. Впервые гости фестиваля смогут проявить свои способности в скалолазании и йоге. Традиционно посетители смогут приобрести ручные подделки, выставленные на ярмарке народных умельцев Молдовы, или новинки книжного мира. Желающих научат играть на старинных музыкальных инструментах и танцевать африканские танцы.

А гиды расскажут об исторических местах Старого Орхея, проведя экскурсии по ним. Представители диаспор накормят своими национальными блюдами.

Цена билета на два дня фестиваля - 150 леев.

Справка "ИНФОТАГ": Фестиваль Gustar проходит в шестой раз при поддержке Управления по связям с диаспорой. Ежегодно на нем собираются около 10 тыс. зрителей. Название фестиваля происходит от легенды, согласно которой, более 13 млн. лет назад долину охранял дракон по имени Gustar, чье имя символизировало последний месяц лета.