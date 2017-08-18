Навязывание торговым точкам экологичных пакетов повлечёт за собой повышение стоимости продуктов

Себестоимость экологичных пакетов выше себестоимости полиэтиленовых пакетов. По этой причине, с 1 января 2019 года, хозяйствующим субъектам придётся увеличить свои расходы в связи с переходом на использование экологичных пакетов. Об этом сообщил IPN Анатолие Степа, директор одной из фирм, специализирующихся на производстве экологичной упаковки. При этом Степа отметил, что, с точки зрения охраны окружающей среды, лучше, чтобы в торговле использовались биоразлагаемые пакеты.

„В последнее время поступающие к нам заказы на производство большего объёма экологичных пакетов участились, особенно это касается заказов от булочных. Супермаркеты заказывают их для хлебобулочных изделий. Конечно, цена экологичных пакетов выше стоимости полиэтиленовых пакетов. Но, с точки зрения охраны окружающей среды, лучше пользоваться экологичными пакетами. Мы, со своей стороны, стремимся сделать всё возможное для максимального снижения стоимости производства биоразлагаемых пакетов”, - сообщил Анатолие Степа.

По его словам, в Молдове стоимость производства экологичных пакетов выше по сравнению с теми странами, которые практикуют эту деятельность уже многие годы. Как утверждает Анатолие Степа, крупным торговым предприятиям выгоднее импортировать экологичные пакеты, чем заказывать их производство на территории Молдовы. Местные компании, занимающиеся этой экономической деятельностью, пока не могут позволить себе выполнение крупных заказов, но способны покрывать потребности малых хозяйствующих субъектов, которым необходимо меньшее количество пакетов, и которым не выгодно их импортировать.

По словам эксперта ИРСИ Viitorul Виорела Кивриги, в Молдове экономические операторы, осуществляющие коммерческую деятельность, каждый раз компенсируют производственные издержки за счёт потребителей. Экономист отмечает, что уже во всех торговых сетях заметно то, как внедрение экологичных пакетов влечёт за собой рост цен. Как утверждает Виорел Киврига, в краткосрочной перспективе это может иметь негативные последствия, но в долгосрочной перспективе этот шаг принесёт одни лишь преимущества.

„Поначалу всё ложится на плечи потребителя. Внедрение этого закона станет бременем для отдельных категорий потребителей. Торговые точки высчитывают все свои расходы. Не думаю, что они будут очень высокими, эти цены, но когда делается сразу несколько покупок, сумма набегает весьма немалая. Есть потребители, которые не могут позволить себе потерять и 50 банов, не говоря уже о более крупных суммах. У нас есть очень много пожилых людей, которые ощутят на себе эти расходы”, - пояснил Виорел Киврига.

Старший инспектор Отдела инспектирования почв, отходов и химических веществ при Государственной экологической инспекции Максим Брума в беседе с IPN напомнил о том, что для крупных торговых единиц положения законопроекта должны были вступить в силу немедленно, но, чтобы экономические операторы не ощутили себя слишком стеснёнными, этот срок был продлён до конца 2018 года. „С 1 января 2019 года категорически запрещается использовать полиэтиленовые пакеты в магазинах. Это представляет собой отсрочку для экономических операторов, позволяющую им найти решения относительно того, где закупать экологичные пакеты, из какого материала, какими они должны быть – возобновляемыми, биоразлагаемыми и т.д.”, - рассказал Максим Брума.

Глава пресс-службы Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Екатерина Стач-Григорян сообщила IPN, что в Кодекс о правонарушениях будут внесены поправки с целью ввести наказания за несоблюдение данного закона.

Согласно законопроекту, принятому парламентом в окончательном чтении 7 июля, торговые точки Молдовы больше не смогут продавать одноразовые полиэтиленовые пакеты. Для торговых единиц с большой площадью закон должен был вступить в силу сразу после его принятия, для торговых единиц со средней и малой площадью – с 1 января 2018 года, для мобильных или стационарных торговых точек – с 2020 года. В соответствии с проектом, продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет караться штрафом в размере от 100 до 150 условных единиц – для физических лиц и от 100 до 200 условных единиц – для юридических лиц.