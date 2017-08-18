ЭКСКЛЮЗИВ // Додон не подписал закон о талонах на еду

Президент Игорь Додон отказался промульгировать Закон о талонах на еду, который продвигал председатель парламента Андриан Канду. В распоряжении Deschide.MD есть документ, подтверждающий этот факт.

Глава государства заявил, что возражает против ряда положений в законе.

«Закон предполагает условия, которые не связаны с коммерческими отношениями предприятий общественного питания. Последние будут авансом предоставлять потребителю товар, который облагается налогами, а их величина определяется операторами намного позже. Соответствующая ситуация ставит под угрозу деятельность экономического агента в связи с иммобилизацией финансовых средств», — говорится в документе.

Кроме того, президент отметил, что бумажные талоны на питание могут привести к уклонению от уплаты налогов. Игорь Додон порекомендовал пользоваться этой услугой с помощью банковских карт или карт на питание.

Парламент принял 20 июля в окончательном чтении Закон о введении талонов на еду. Инициативу поддержали 54 депутата.

Номинальная стоимость одного талона на питание составит 45 леев, они будут выдаваться как в бумажном виде, так и в электронном формате. Талоны на питание не могут быть переданы другим лицам или меняться на деньги. Их можно использовать только по целевому назначению — для получения обеда или продовольственных товаров. Исключение составляют алкогольные напитки и сигареты.

После того, как проект приняли в первом чтении, как оппозиционные партии, так и Министерство труда, социальной защиты и семьи выступили с критикой инициативы.

Минтруда обратил внимание на тот факт, что «выдача талонов на питание сотрудникам является добровольной и, в случае использования уже существующих в национальном законодательстве механизмов, является альтернативой» и неоднозначный характер. В ведомстве отметил, что законопроект следует скорректировать и четко обозначить механизмы, в том числе условия выдачи талонов на добровольной/альтернативной основе.

Представители министерства также прокомментировали число талонов на еду, выдаваемых бюджетнику в месяц. Согласно законопроекту, работодатели должны распределять работникам талоны на питание в конце каждого месяца, исходя из количества рабочих дней в следующем месяце. В то же время, работник должен использовать количество талонов, равное не больше количеству фактически отработанных дней. В трудовом ведомстве отметили, что талоны на еду должны предшествовать выплате заработной платы, а не выдаваться после проработанных дней.

Депутат от Либеральной партии Валериан Бежан привел в пример Румынию, которая хочет отказаться от талонов на питание и заменить их на ежегодное продовольственное пособие, которое составит две минимальные зарплаты.