Молдова, как часть “американского мира”

В четверг, 17 августа, президент Игорь Додон отправился с инспекционной поездкой на ещё один военный объект – во Флорештский район.

В течение ближайших недель глава государства собирается проинспектировать все воинские части, базы и полигоны Республики Молдова, а также планирует созвать Высший совет безопасности - чтобы получить “больше деталей” о том, насколько далеко и глубоко зашли отношения Пентагона, НАТО и министерства обороны РМ.

Где-то в “степях” Бульбоаки…

Активность верховного главнокомандующего вызвал скандал, разгоревшийся вокруг планов американцев модернизировать военный полигон в Бульбоаке. Эти планы так и остались бы без внимания, если бы на тендерное объявление Министерства военно-морских сил США (а таковые ежедневно десятками появляются на американском правительственном сайте FederalBusinessOpportunities) не обратил внимание телеканал Russia Today (RT).

На прошлой неделе RT сообщил, что одно из подразделений Пентагона ищет подрядчика для строительства новых объектов на территории тренировочной базы Национальной армии Молдовы в населённом пункте Бульбоака “для отработки военных операций в условиях городской застройки”. Здесь планируется возвести восемь зданий, три из которых носят обязательный характер – офисное здание, таунхаус и гостиница. Дополнительными постройками должны стать школа, станция технического обслуживания, многоквартирный дом и торговый центр. Сумма контракта варьирует от 100 тыс. до 250 тыс. долл.

На сайте FederalBusinessOpportunities соответствующее тендерное объявление было размещено 2 августа. То есть две недели назад Министерство военно-морских сил США только публично объявило о своём намерении модернизировать тренировочную базу Национальной армии Молдовы. Тем не менее в начале этой недели Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился на полигон в Бульбоаке, чтобы на месте разобраться, что и как здесь строят американцы.

Понятное дело, что в ходе проверки глава государства так и не обнаружил на полигоне “работ сомнительного характера, которые бы соответствовали слухам о возможной дестабилизации ситуации в регионе, участии или вмешательстве вооружённых сил других государств”. Но на всякий случай предупредил, что если правительство вместе с парламентским большинством с подачи вашингтонских партнёров попробуют ввязать республику в региональный военный конфликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе, лично он, как президент, примет “жёсткие меры” для обеспечения мира и национальной безопасности. “Они ещё не видели протестов, которые возглавляет президент страны”, - заявил Игорь Додон.

Кто и что будет отрабатывать в Бульбоаке?

На сайте FederalBusinessOpportunities тендерное объявление Министерства военно-морских сил США о предстоящей модернизации учебной базы молдавской армии в Бульбоаке размещено под заголовком “Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на базе учебного центра Бульбоака, Молдова”. И в Москве, и в Тирасполе эти планы американской стороны расценили однозначно (бульбоакский полигон находится в 20 км от Бендер и 30 км от Тирасполя).

“Американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ на случай нового вооружённого конфликта с Приднестровьем”, - написал в соцсетях российский вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин. А экс-министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай в интервью Первому Приднестровскому телеканалу заявил: “Какой город, в котором могут быть спровоцированы уличные бои, находится недалеко от Бульбоак? Конечно, Бендеры. Это нацеленность на Бендеры. Понятно, что в 1992 году свеженабранная молдавская армия вторглась сюда и оказалась не готова к уличным боям, в результате чего понесла большие потери. И сейчас они готовятся заранее”.

В министерстве обороны Республики Молдова эти выводы категорически отвергают, настаивая на “мирном” характере грядущей реконструкции бульбоакского полигона при финансовой поддержке Соединённых Штатов.

“В рамках Глобальной инициативы по поддержанию миротворческих операций (GPOI) министерство обороны получило грант в размере 1,6 млн долл. на модернизацию инфраструктуры военной базы в Бульбоаке. После модернизации полигон должен превратиться в площадку, которая бы позволяла готовить военнослужащих Национальной армии Молдовы для участия в международных миротворческих операциях под мандатом ООН. Эта деятельность не связана с НАТО и не влияет на государственный нейтралитет”, - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Однако, как отмечают эксперты, одно другому не мешает. Как заявил в интервью порталу Azeri.Today политолог Виктор Жосу, на территории военного полигона любые “гражданские” объекты имеют как минимум двойное назначение, то есть легко могут быть использованы и в негражданских целях. И в этом смысле Бульбоака – далеко не первый пример строительства американскими военнослужащими в Молдове так называемых гражданских объектов.

Есть бывший военный аэродром в Маркулештах, который хоть и был недавно передан с баланса министерства обороны на баланс министерства экономики и официально приобрёл статус международного гражданского аэропорта, вполне способен принимать и военные самолёты.

“Так, в прошлом году в Маркулештах приземлился военный борт США с целой группой американских генералов. О целях их приезда в Молдову общественность проинформирована не была. Ранее при поддержке США были сооружены объекты инфраструктуры маркулештского аэродрома, при необходимости на них также может быть размещён военный контингент”, - заявил Виктор Жосу в комментарии азербайджанскому порталу.

Так что на модернизированном полигоне в Бульбоаке подготовка молдавских военнослужащих для участия в международных миротворческих операциях под мандатом ООН в любой момент может смениться отработкой боевых операций в городских условиях. Кстати, и не только молдавскими военнослужащими.

Как считает российский военный эксперт Виктор Литовкин, после модернизации полигона в молдавской Бульбоаке здесь вполне могут проходить боевую учёбу и американские военнослужащие из 1-го батальона 8-го пехотного полка 3-й бронетанковой бригады FightingEagles (“Сражающиеся орлы”), расквартированного в Румынии, на территории базы ВВС им. Когэлничану, в городе Констанца. Американские военные – довольно частые гости полигона в Бульбоаке. Совсем недавно, 5 августа, здесь как раз завершились совместные учения армий США и Молдовы DragoonPioneer-2017.

“Почему для таких тренировок выбраны городские условия, понятно. Американские солдаты не умеют воевать в жилых кварталах – это наглядно продемонстрировала операция по овладению иракским Мосулом.Длилась она практически девять месяцев – с октября 2016 по июль 2017 г., - отмечает Виктор Литовкин. - И хотя считалось, что проводили её против террористов ИГИЛ иракские войска, хорошо известно, что в каждом иракском подразделении от роты до батальона и полка были американские инструкторы, они негласно руководили этой операцией, не считая той поддержки, что оказывал Пентагон своим союзникам ударами с воздуха, предоставлением разведданных и другой информации. Если вспомнить, что сирийский Алеппо, ничем не уступающий иракскому Мосулу ни по территории, ни по сложности ведения боевых действий, был взят сирийскими войсками при поддержке российских ВКС всего за три месяца и мирных жителей погибло в тех сражениях на порядок меньше, чем на берегу Тигра, то становится понятно, что в руководстве США были крайне недовольны подготовкой своих военных специалистов для ведения войны в городе. Сейчас этот просчёт должна исправить молдавская Бульбоака”.

“Мы не винтики”?

“Молдова – нейтральная страна, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке на Западе или на Востоке”, - заявил Игорь Додон после своей инспекционной поездки на полигон в Бульбоаке. В ближайшие недели президент собирается проинспектировать и другие военные объекты на территории страны.

Инспектировать есть что. Несколько лет назад ходили упорные слухи, что под Бричанами, близ границы с Украиной, в бывшем пионерском лагере якобы действует военная база США по подготовке отрядов специального назначения, включая решение “кризисных” ситуаций. Официально эти слухи так и не были подтверждены.

А на днях в социальных сетях появилась ещё одна информация по теме – что Центр огневой подготовки МВД (стрельбище “Динамо”), расположенный в Кишинёве в лесопарке между Рышкановкой и Чеканами, в скором времени будет закрыт (увольнения сотрудников уже начались), а на его месте будет построен новый учебный центр НАТО с гостиницей и казармой на 400 военнослужащих. Строительство данного объекта традиционно преподносится как “помощь в укреплении материально-технической базы молдавских структур”.

И все-таки, несмотря на серьёзность заявленных намерений президента, КПД его инспекционных поездок по военным объектам вызывает сомнение. Один из политологов как-то сказал, что Молдове даже не нужно вступать в НАТО – НАТО уже в Молдове. И это, кстати, наглядно демонстрирует сайт министерства обороны РМ.

О недавнем визите главы государства и верховного главнокомандующего на полигон в Бульбоаки на веб-странице оборонного ведомства не сказано ни слова. Содержание последних новостей с сайта министерства обороны: “Группа из 20 офицеров Национальной армии принимает участие в семинаре по военной логистике, который проводят инструкторы армии США”. “Замначальника Генштаба Национальной армии Эдуард Охладчук вместе с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом посетили военную базу в Бульбоаке, чтобы ознакомиться с процессом модернизации полигона в рамках программы GPOI, финансируемой правительством США”. “Заместитель министра обороны Георге Галбурэ и командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Кутие встретились с послом Румынии в Молдове Даниелом Ионицэ. Стороны обсудили сотрудничество в области обороны и перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух стран”. “Командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Кутие встретился с заместителем командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-майором Джоном Гронски. Военные чиновники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, достижения, проблемы и задачи министерства обороны РМ в контексте реформирования оборонного сектора”.

За 20 лет Республика Молдова прошла путь от ненавязчивого гуманитарно-экологического сотрудничества с Пентагоном и НАТО (утилизация просроченных пестицидов, противопехотных мин и поддержка загибающегося молдавского научного сообщества) до практически вассальной зависимости от Вашингтона, для которого НАТО является военно-политическим инструментом осуществления своей геополитической экспансии (более 80% инфраструктурного бюджета НАТО и 60% любой расходной статьи альянса – это американские деньги).

О полной “вассализации” официального Кишинёва можно говорить с января 2016 г., когда заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Виктория Нуланд отказала в поддержке молдавской объединённой оппозиции и сохранила у власти нынешний политический режим. Теперь “высокое доверие” нужно отрабатывать - даже в ущерб национальным интересам. Во всяком случае, текущее обострение ситуации на приднестровском направлении и напряжение в отношениях с Москвой, сложившиеся после высылки пяти российских дипломатов, решения Конституционного суда об оккупации РФ Приднестровья и незаконного нахождения в регионе российского военного контингента, открытых писем высокопоставленных молдавских чиновников с призывами к ЕС и США спасти Молдову от России или объявления российского вице-премьера Рогозина персоной нон-грата в Молдове, вряд ли можно расценивать исключительно как самодеятельность Кишинёва.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов говорит о “системном проникновении” американцев – в Румынию, Молдову и Украину. Вслед за Румынией Соединённые Штаты приступили к активному строительству военных баз и на Украине. 25 июля в Очакове (Николаевская область) прошла церемония закладки Центра оперативного управления флотом, который будут возводить военнослужащие строительных батальонов ВМС США. Официально работы выполняются для украинской армии, но на самом деле, считают эксперты, база создаётся для американских военных.

Следующим объектом в планах Пентагона, полагает украинский политолог Олег Хавич, может стать полномасштабная база военно-морских сил США на территории Одесского припортового завода. Слухи об этом ходят с 2014 г., а сам завод уже который год планомерно доводится до банкротства. И хотя размещение иностранных военных баз запрещено украинской Конституцией, технология обхода этой нормы, указывает украинский политолог, давно уже отработана в процессе превращения Яворовского военного полигона (Львовская обл.) в одну из самых больших баз НАТО за пределами альянса.

Так что не только Приднестровье с находящимися здесь 1,5 тыс. военнослужащими Оперативной группы российских войск, но и вся Молдова с её формально нейтральным статусом, скоро окажутся в плотном кольце Североатлантического альянса. Да и в самой РМ экспансия НАТО практически состоялась – и кадровая, и инфраструктурная. Так что если США понадобится, чтобы на волне геополитического противостояния тлеющий конфликт в этом регионе перешёл в вооружённую фазу, это произойдёт, вне зависимости от мнения официального Кишинёва. А кто его спровоцирует – Кишинёв или Киев – не суть важно.