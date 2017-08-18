ВСП выявило очередное превышение полномочий кишиневского мэра Дорина Киртоакэ

Высшая судебная палата аннулировала распоряжение мэра Дорина Киртоакэ о возведении декоративного знака бродячим животным в сквере на пресечении улиц Пушкинская горка и Буна вестире. По мнению судей, административный акт был выдан с превышением полномочий градоначальника, так как прерогатива управления государственным и частным имуществом Кишинева принадлежит муниципальному совету.

По данным deschide.md, нарушение законодательных норм было выявлено территориальным кишиневским офисом госканцелярии, куда документ поступил на проверку 26 апреля 2016 года. Сотрудники учреждения указали на ошибки Дорину Киртоакэ и потребовали аннулировать распоряжение, однако тот отказался. Тогда Госканцелярия обратилась в суд и доказала свою правоту.

В августе 2016 года столичный мэр опротестовал данное решение в Апелляционной палате. В январе 2017 решение первой инстанции было аннулировано. Затем дело попало в ВСП, которая установила, что Апелляционная палата «разрешила спор с неверным толкованием правовых материальных норм».

В итоге Высшая судебная палата высказалась в пользу суда сектора Центр с сохранением вынесенного им решения, согласно которому распоряжение об установке декоративного знака было объявлено незаконным.