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Сколько денег задолжали жители Молдовы «загранице»?
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|18.08.2017
Минфин обнародовал данные о внешней помощи госбюджету за все годы, прошедшие после смены власти в 2009 г.
Информация приведена с 2010 г. (первого полного календарного года) по настоящее время, сообщает NOI.md.
Как видно из таблицы, задолженность Молдовы перед партнерами растет. За годы нового демократического правления она увеличилась почти в семь раз. Правда, и доля безвозмездной помощи тоже росла (даже опережающими темпами) – в восемь раз.
Можно сказать, что сегодня каждому жителю Молдовы иностранные доноры «подарили» по более чем $ 40. Но и иностранных долгов на нас повесило государство по сотне с лишним на брата, включая младенцев.
Внешняя помощь госбюджету, млн. долларов США
|
год
|
Кредиты на одного жителя РМ, $
|
Гранты
на одного жителя,
$
|
Гранты,
млн. $
|
Кредиты,
млн. $
|
Доля грантов в общей сумме доходов госбюджета, %
|
2010
|
59,4
|
39,3
|
140,3
|
212
|
10
|
2011
|
27,1
|
36,7
|
131
|
96,8
|
8,2
|
2012
|
40,6
|
34,1
|
121,7
|
144,6
|
7,3
|
2013
|
27,1
|
41,3
|
147,1
|
96,5
|
8,4
|
2014
|
43,1
|
75,4
|
268,1
|
153,4
|
13,8
|
2015
|
37,6
|
25,1
|
89,1
|
133,6
|
6,09
|
2016
|
78,6
|
27,1
|
96,1
|
279,1
|
6,5
|
2017
|
102,1
|
41,7
|
148,3
|
362,6
|
9,2
|
Total
2010-2017
|
|
|
1141,7
|
1478,6
|
Из общей суммы кредитов в $ 362,6 млн самая большая сумма – $ 83,7 млн (23,1%) позаимствована у Всемирного банка, далее по убывающей следуют долги Европейскому инвестиционному банку - $ 62 млн (17,1%), Европейскому банку реконструкции и развития - $ 56,5 млн (15,5%) и столько же - $ 56,5 млн Правительству Румынии. И другим кредиторам Правительство РМ должно $ 103,9 млн 28,6%.
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