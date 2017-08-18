Сколько денег задолжали жители Молдовы «загранице»?

Минфин обнародовал данные о внешней помощи госбюджету за все годы, прошедшие после смены власти в 2009 г.

Информация приведена с 2010 г. (первого полного календарного года) по настоящее время, сообщает NOI.md.

Как видно из таблицы, задолженность Молдовы перед партнерами растет. За годы нового демократического правления она увеличилась почти в семь раз. Правда, и доля безвозмездной помощи тоже росла (даже опережающими темпами) – в восемь раз.

Можно сказать, что сегодня каждому жителю Молдовы иностранные доноры «подарили» по более чем $ 40. Но и иностранных долгов на нас повесило государство по сотне с лишним на брата, включая младенцев.

Внешняя помощь госбюджету, млн. долларов США

год Кредиты на одного жителя РМ, $ Гранты на одного жителя, $ Гранты, млн. $ Кредиты, млн. $ Доля грантов в общей сумме доходов госбюджета, % 2010 59,4 39,3 140,3 212 10 2011 27,1 36,7 131 96,8 8,2 2012 40,6 34,1 121,7 144,6 7,3 2013 27,1 41,3 147,1 96,5 8,4 2014 43,1 75,4 268,1 153,4 13,8 2015 37,6 25,1 89,1 133,6 6,09 2016 78,6 27,1 96,1 279,1 6,5 2017 102,1 41,7 148,3 362,6 9,2 Total 2010-2017 1141,7 1478,6



Из общей суммы кредитов в $ 362,6 млн самая большая сумма – $ 83,7 млн (23,1%) позаимствована у Всемирного банка, далее по убывающей следуют долги Европейскому инвестиционному банку - $ 62 млн (17,1%), Европейскому банку реконструкции и развития - $ 56,5 млн (15,5%) и столько же - $ 56,5 млн Правительству Румынии. И другим кредиторам Правительство РМ должно $ 103,9 млн 28,6%.