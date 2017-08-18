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Экономика
Сколько денег задолжали жители Молдовы «загранице»?
18.08.2017

Минфин обнародовал данные о внешней помощи госбюджету за все годы, прошедшие после смены власти в 2009 г.

Информация приведена с 2010 г. (первого полного календарного года) по настоящее время, сообщает NOI.md.

Как видно из таблицы, задолженность Молдовы перед партнерами растет. За годы нового демократического правления она увеличилась почти в семь раз. Правда, и доля безвозмездной помощи тоже росла (даже опережающими темпами) – в восемь раз.

Можно сказать, что сегодня каждому жителю Молдовы иностранные доноры «подарили» по более чем $ 40. Но и иностранных долгов на нас повесило государство по сотне с лишним на брата, включая младенцев. 

Внешняя помощь госбюджету, млн. долларов США

год

Кредиты на одного жителя РМ, $

Гранты

на одного жителя,

Гранты,

млн. $

Кредиты,

млн. $

Доля грантов в общей сумме доходов госбюджета, %

2010

59,4

39,3

140,3

212

10

2011

27,1

36,7

131

96,8

8,2

2012

40,6

34,1

121,7

144,6

7,3

2013

27,1

41,3

147,1

96,5

8,4

2014

43,1

75,4

268,1

153,4

13,8

2015

37,6

25,1

89,1

133,6

6,09

2016

78,6

27,1

96,1

279,1

6,5

2017

102,1

41,7

148,3

362,6

9,2

Total

2010-2017

 

 

1141,7

1478,6

 


Из общей суммы кредитов в $ 362,6 млн самая большая сумма – $ 83,7 млн (23,1%) позаимствована у Всемирного банка, далее по убывающей следуют долги Европейскому инвестиционному банку - $ 62 млн (17,1%), Европейскому банку реконструкции и развития - $ 56,5 млн (15,5%) и столько же - $ 56,5 млн Правительству Румынии. И другим кредиторам Правительство РМ должно $ 103,9 млн 28,6%.


 
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