Александр Олешко о "Ты супер! Танцы": удивительная, нужная и светлая идея

Популярный телеведущий Александр Олешко рассказал корреспонденту Sputnik Алексею Стефанову, почему согласился стать ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы"

По окончанию съемок промо-ролика конкурса Олешко рассказал, как долго он думал над предложением телеканала НТВ, и будет ли болеть за представителей Молдавии, откуда сам родом.

— Это логичное продолжение моей многолетней работы с детьми и для детей в самых разных телевизионных проектах, ситкомах, сериалах и фильмах. Поэтому, когда мне сделали такое предложение, я думал не долго — это то, от чего нельзя отказываться, — признался телеведущий.

- Мне очень приятно, что этот проект не только развлекательного содержания, он помогает участникам увидеть мир, новых людей, дает возможность проявить себя, дарит им надежду, веру, новые ощущения, подбадривает их. Сейчас такое жесткое время, когда любое доброе слово необходимо даже взрослым, обеспеченным, благополучным людям, а что уж говорить о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, у кого нет родителей. Мне кажется, это совершенно удивительная, очень нужная и светлая идея — обратить телевизионную мощь в поддержку маленькому человеку, который вырастет и будет благодарен за то, что взрослые через творчество, через искусство, через танец, через такую яркую страницу в их жизни протянули им руку помощи. Мне очень приятно, что меня выбрали и пригласили стать ведущим этого праздника жизни.

- Вы смотрели вокальный конкурс "Ты супер!"?

— Да, безусловно, смотрел. В этом конкурсе все было очень трогательно, нежно и по-человечески. Мы же все являемся еще и зрителями, и нам тоже хочется теплых, добрых интонаций, душевного покоя, гармонии. Видите, как нашу планету сотрясает? Каждый день человека чем-то пугают. А этот проект наоборот — дает надежду, которая нужна нам всем. Нужно верить в лучшее.

- Уже успели познакомиться с детьми? Может, даже знаете, за кого сами будете болеть?

— Конечно, у меня будут какие-то свои симпатии, но выделять кого-то до окончания конкурса не буду. Расскажу об этом только, когда все случится. Для меня каждый участник, выходящий на сцену, дорог, я буду его опекать, защищать, помогать, направлять, стараться стать ему другом, как я это делал в других телевизионных проектах.

- Среди участников конкурса есть три замечательные девочки из вашей родной Молдовы. А с ними успели пообщаться?

— У меня еще не было времени с ними познакомиться. Я это сделаю как члены жюри и телезрители — на сцене, непосредственно в конкурсные дни. Ну а после — мы, конечно, будем с ними общаться.

- А что бы вы хотели сказать жителям Кишинева, Молдовы?

- Дорогие товарищи, друзья и земляки — я всем желаю ощутить радость и счастье родиться на такой благодатной земле солнечного края. Все светлое, доброе, яркое, что есть во мне, это из детства. Оно у меня было счастливое, советское, очень дружное, когда никто никого не делил на национальности, когда двери в домах были полуоткрыты, было совершенно не важно, кто ты — русский, молдаванин, украинец, грузин, еврей или гагауз. Важно было хороший ты человек или плохой. Вот по этому принципу я бы пожелал всем выбирать себе попутчиков, друзей и, конечно, смотреть этот добрый проект, поддерживать своих земляков. По-моему, я единственный, кто говорит, какой у нас талантливый молдавский край, кусочек земли, и что там есть не только гастарбайтеры, строители, что тоже прекрасно, я имею в виду строителей как профессию, но огромное количество талантливых и хороших людей, которые разлетелись по всему миру и дают о себе знать.

Поэтому для меня это всегда большая радость видеть земляков, которые прорвались куда-то, что-то сделали — какие-то удачные шаги в жизни, в карьере. Желаю всем терпения, ума, дружбы и долголетия.