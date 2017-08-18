Александр Жиздан: "Смерть - это этап, от которого никто не может убежать"

Инесса Дерменжи

Ваши слабые стороны, которые помогли Вам добиться успеха?

Я считаю, что не всегда слабые качества помогают нам взобраться высоко по ступеням успешности. Скорее всего, некоторые ошибки или неудачи, которые на каком-то этапе кажутся нам препятствиями, становятся уроками. Они нас подымают, через них мы становимся крепче и уже готовы к жизненным испытаниям. Как и любой смертный, я обладаю слабыми качествами, но когда можешь овладеть собой, своими поступками, то они становятся частью характера. Так же, как у дня есть ночь, у белого — чёрное, у добра — зло, у человека – сила и слабость. Всё познаётся в сравнении.

Надо много пережить, чтобы стать человеком? Что приходилось переживать Вам и сделало ли это Вас «человеком»?

Конечно. Каждую секунду необходимо находиться там, куда ведёт жизнь — будь это моменты тяжёлых испытаний, когда нужно сделать важный выбор, или же — счастливые моменты рядом с близкими. В какой крайности мы бы не находились, нужно брать самое лучшее, пропускать через фильтр разума и сердца содержимое наших переживаний. Я уверен, что только сложности могут сформировать и вырастить из нас «Человека». Даже самые трагические события нашей жизни, помогают нам стать другими, лучше, мудрее, и не в последнюю очередь — внимательнее ко времени, которое не повторяет свой урок. В моей жизни было много всего… Сейчас я понимаю, что благодаря тем моментам, когда Бог заставил меня стать на колени — моя дорога обрела чёткую полосу, а опыт, через который я прошёл — способствовал тому, кем я являюсь сейчас.

Помните ли Вы, что почувствовали, когда узнали, что займете пост Министра Внутренних Дел?

Хочу Вам сказать, что в этой сфере нет места эмоциям, но учитывая тот факт, что я вырос в этой системе, то в тот момент, я резюмировал 20 лет работы. Годы, в течение которых, я ни на секунду не думал, что могу стать Министром Внутренних Дел. На самом деле я этого и не хотел. Жизнь готовит нам разные сюрпризы, важно чтобы мы были готовы… В тот момент, когда я сделал свой выбор — я взял на себя полную ответственность.

Что Вы успели сделать для будущих поколений?

Не знаю, стоит ли мне говорить о своих достижениях, или о том, как они могут повлиять на будущее поколение. Но знаю точно одно — своим детям, которые являются частью этого поколения, я попробовал дать всё самое лучшее, но самое главное — воспитание, которое поможет им везде. Конечно же, благодаря своей должности, я по-разному поддерживаю поколение молодых полицейских, они будущее Министерства Внутренних Дел, в них нужно вкладывать, чтобы вырастить достойные примеры. Помимо моего статуса, я обычный человек, никогда не считал себя выше других, и признаю, что нынешнее и будущие поколения — намного лучше чем то, из которого я. У нас много молодёжи с особыми способностями, которые точно продолжат то, что когда-то начали мы.

Плохих политиков коррумпируют хорошие бизнесмены?

Коррупция не слабость, коррупция — это феномен, который серьёзно влияет на государство. Те, которые им пользуются — не проявляют свою силу и власть, они нарушают закон.

С помощью больших денег больше людей продано, чем куплено?

Настоящие люди не покупаются и не продаются!

«Человек есть существо, ко всему привыкающее.» К чему Вам так и не удалось привыкнуть и с чем Вы не готовы мириться ни при каких обстоятельствах?

Жизнь меня закалила, она это делает со всеми нами. Я никогда не буду мириться с безразличием людей, которые могут что-то изменить, но ищут сотни поводов не делать этого.

Какова судьба уголовного дела, если оно касается близкого человека?

Когда нарушается закон, мы, люди правоохранительных органов, не делаем выбор — близкий это человек или нет. Каждый должен ответить за свои поступки.

Для Вас важно, чтобы Ваше слово в споре было последним? Какое это слово?

Не существует определенного правила… Это слово, которое мотивировало бы!

Самый хороший способ испортить любые отношения — …?

Способов много, но я придерживаюсь тех, что укрепляют отношения между людьми. Качества, которые сближают людей, а не отталкивают.

Психология убийцы — …?

Даже если профессия полицейского, предполагает знание психологии, всё же это сложная сфера. Особенно когда речь идёт об убийцах.

В полиции берегут честных сотрудников и не допускают их к важным делам?

У работников МВД разные задачи, не все вовлечены в особо-важные дела или операции.

Когда в мире поймают последнего преступника, что произойдет с «Вами» (с правоохранительными органами)?

Правоохранительные органы не только борются с преступностью. C ней или без — граждане нуждаются в нас, в общественном спокойствии и безопасности. В полицейском, который предотвращает аварию, в пожарном, который спасает жизнь, в патрульном, который следит за порядком на улицах и вмешивается, при необходимости. Одним словом — в стражах закона, которые стоят на страже государства.

Главный фактор величайших мировых переворотов?

Политика.

Смерть одного человека – это трагедия, смерть миллионов – это всего лишь статистика?

Смерть — это этап, от которого никто не может убежать.

«Пока они нас боятся, пусть ненавидят сколько хотят»?

Страх не означает ненависть. Ненависть творит зло.

Перед лицом великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими?

У каждой цели, есть своя цена. Очень важно, что бы вынужденные жертвы, не причиняли зло людям вокруг. Даже если мы хотим достичь поставленных целей, они не должны становиться приоритетнее истинных ценностей, оказавшись с ними на общей чаше весов.

Самая дорогая разменная монета, которой рассчитываются за хорошие результаты, успешные проекты и настоящие достижения — это время, которое я мог бы и должен разделить с близкими и родными.

На какие жизненные вопросы Вам пока не удалось найти ответа?

Есть вопрос — есть и ответ, у меня ещё много времени для того, что бы узнать все ответы, даже на самые риторические вопросы. Ответы не всегда делают нас счастливыми. Иногда лучше не знать всего. Очень часто вопросительные знаки двигали людей вперёд, дальше и выше.

По статистике, человек за 10 минут беседы трижды лжет. Сколько раз Вы солгали мне, отвечая на вопросы?

Мы все разные, у нас у всех разный характер, тут нельзя статистику применить. Что касается меня — я приверженец правды!

О чем исповедуется служитель закона?

Обо всём. Бог знает и слышит каждого!

Чтобы узнать, что должно случиться, достаточно проследить, что было?

Нужно смотреть назад, вперёд и конечно же внутрь себя, там мы всегда найдём много ответов.

Самый абсурдный поступок в Вашей жизни?

Кто-то однажды сказал, что абсурд противоречит только логике, но не правде. Через года, слишком много поступков кажутся абсурдными, но все они сыграли свою роль в определённое время.