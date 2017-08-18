Главная Стрельба и сотни военных будили этим утром жителей Кишинева Жители столичного микрорайона Старая почта вынуждены были просыпаться этим утром под звуки выстрелов, рев двигателей БТРов и воинственные возгласы сотен военных. Причиной тому стали учения войск карабинеров. Военные отрабатывали тактику обеспечения общественного порядка в городских условиях. Колонна военных выдвинулась из части 1001 Департамента войск карабинеров на улице Дойна и двинулась по улицам Соколень, Чеукарь, Каля Орхеиулуй. Пройденная дистанция составила около 15 километров. Видео: Facebook.com/Виктория Эдуардовна, Strungaru Ion

Point Количество просмотров: 82 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости