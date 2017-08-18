Стрельба и сотни военных будили этим утром жителей Кишинева

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Жители столичного микрорайона Старая почта вынуждены были просыпаться этим утром под звуки выстрелов, рев двигателей БТРов и воинственные возгласы сотен военных.
Причиной тому стали учения войск карабинеров. Военные отрабатывали тактику обеспечения общественного порядка в городских условиях.
Колонна военных выдвинулась из части 1001 Департамента войск карабинеров на улице Дойна и двинулась по улицам Соколень, Чеукарь, Каля Орхеиулуй.
Пройденная дистанция составила около 15 километров.
Видео: Facebook.com/Виктория Эдуардовна, Strungaru Ion
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