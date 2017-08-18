Апелляционная палата оставила в силе судебное решение о домашнем аресте Киртоакэ

Апелляционная палата оставила в силе судебное решение о продлении домашнего ареста мэра столицы Дорин Киртоакэ. Судьи согласились с аргументами, что отстраненный от должности градроначальник может повлиять на свидетелей по делу о платных парковках.

"Судебная коллегия отклоняет апелляцию адвоката и поддерживает вердикт Кишиневского суда, вынесенный 10 августа 2017 года. Решение окончательное".

"Есть обоснованные подозрения, что обвиняемый может повлиять на свидетелей, оказать на них давление с целью принуждения к изменению показаний. Таким образом существует угроза вмешательства в проведение следствие", - сказал прокурор Думитру Робу.

Дорин Киртоакэ называет решение Кишиневской апелляционной палаты необоснованым и намерен обжаловать его в высшей судебной инстанции.

"Это уже абсурд. Во-первых, они не свидетели, а обвиняемые. А во-вторых, как я могу повлиять? Якобы я давал распоряжения, чтобы повлиять. Это нелогично", - заявил отстраненный от должности мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Дорина Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках в столице. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий. Градоначальнику грозит до семи лет лишения свободы. Он своей вины не признает.

Следующее заседание суда намечено на сентябрь.