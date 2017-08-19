Почему в Европе незаконно нажитое имущество подлежит конфискации, а в Молдове – нет

Незаконное нажитое имущество подлежит конфискации. По закону. На основании Директивы ЕС от 3 апреля 2014 года (2014/42/ЕС) осужденные теряют свое имущество, приобретенное за пять лет, предшествующих осуждению. Все активы конфискуются.

Страны - члены ЕС обязаны были применить в своем законодательстве требования Директивы 2014/42/ЕС в срок до 4 октября 2016 года. Она применяется при условии, что обвиняемый был осужден на четыре и более лет. Речь идет о любых видах имущества, корпоративных или не корпоративных, о движимости или недвижимости. Судебные решения доказывают права на подобное имущество.

Директива принята на основании статьи К.3 (2), (с) Соглашения об ЕС о борьбе с коррупцией при участии чиновников стран членов ЕС.

Конституционный суд Молдовы в 2015 году рассмотрел обращение парламентского адвоката Тудора Лазэра, о контроле (не) конституционности некоторых положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса (расширенная конфискация и незаконное обогащение). В обращение оспаривались положения, предусматривающие расширенную конфискацию имущества и признание незаконного обогащения уголовно наказуемым деянием, что противоречит таким конституционным принципам, как презумпция законно добытого имущества, презумпция невиновности и необратимость уголовного закона, закрепленные ст.46 ч.(3), ст.21 и ст.22 Конституции.

Однако своим решением №6 от 16.04.2015 Конституционный суд решил:

1. Считать необоснованным обращение Тудора Лазэра о контроле конституционности некоторых положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, касающихся расширенной конфискации и незаконного обогащения.

2. Признать конституционными ст.98 ч.(2) п.е), ст.1061 и ст.3302 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года.

3. Признать конституционной синтагму «или расширенной конфискации» из ст.202 ч.(1), ч.(3), ч.(31) и ч.(32) и ст.203 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года.



Полный текст Директивы 2014/42/ЕС

Английский текст:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN

Румынский текст:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042

Французский текст:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN