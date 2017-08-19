Владимир Воронин: Безусловно, я вижу будущее Республики Молдова европейским

Бывший глава государства, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин утверждает, что он, безусловно, видит будущее Республики Молдова европейским, видит её в качестве независимого и суверенного государства, и это не означает, что Молдова выступает против других стран. В интервью для IPN, приуроченном к 26-летию Независимости, экс-президент также заявил, что Республика Молдова продемонстрировала, что она может одновременно двигаться в двух направлениях: к ЕС и к Таможенному союзу.

„Мы продемонстрировали, что можно двигаться в обоих направлениях, в том числе европейским партнёрам самого высокого уровня. Были официальные визиты и встречи с президентом Бушем, с Ангелой Меркель и другими лидерами, потому что и они поддерживают отношения с этими странами, входящими в СНГ. И Владимир Путин тоже меня понял, потому что я сказал ему: – У Вас есть специальная комиссия Россия–ЕС, почему мы не можем быть и в СНГ, с Вами, и в ЕС? ”, - сообщил лидер ПКРМ.

Затрагивая тему Евразийского союза, Владимир Воронин говорит, что и тогда, и сейчас он, скорее, является формальным. Будучи президентом, он принял решение и убедил своих коллег в том, что Республика Молдова должна начать очень серьёзное сотрудничество с Европейским союзом и европейскими странами. „Наш традиционный рынок сбыта находился в России, но рассчитывать на него было совсем несерьёзно. У России есть торговые отношения с турками, которые снабжают её овощами, есть у них и хорошие вина, а наше вино находится на самых нижних полках и продаётся по самой низкой цене. Затем начались различные блокады, и в результате были предприняты шаги для улучшения отношений с ЕС”, - рассказал лидер коммунистов.

Бывший президент говорит, что первый План действий с ЕС на трёхлетний период был подписан теми, кто находился у власти до правления ПКРМ, но они не выполнили ни одного пункта из этого документа. По его словам, коммунисты приступили к осуществлению пунктов данного Плана и сумели выполнить его не за три, а за полтора года. Было решено его продолжить, и Молдова разработала ещё один пятилетний План действий, который был реализован в течение трёх лет. „Условия были следующими: если удастся его реализовать, Молдова получит асимметричный торговый режим. Также была упрощена выдача виз для граждан стран европейского сообщества. Молдова стала первым из всех государств бывшего СССР, сделавшим этот шаг”. Далее последовала подготовка Соглашения об ассоциации с ЕС, которое позднее было подписано экс-премьером Юрие Лянкэ.

„Из более чем 800 его страниц, около 270 страниц затрагивают политические аспекты, остальные посвящены экономическим аспектам. Нынешнее руководство Министерства экономики совершенно не вникло в содержание Соглашения. Мы, ПКРМ, перевели его, изучили, а затем пригласили в Молдову руководителя той группы, которая работала над этим документом со стороны ЕС – Люка Девиня. По итогам двухдневного анализа, мы исключили 49 пунктов, которые никоим образом не характерны для Республики Молдова и не могут быть реализованы. Европейский чиновник согласился с 42 пунктами из 49”, - утверждает Владимир Воронин.

По словам бывшего главы государства, этот документ был направлен правительству, но не увенчался каким-либо результатом. По мнению Воронина, Соглашение об ассоциации не может быть реализовано, а европейцы пошли на его подписание, чтобы „утереть нос” русским, ”потому что тогда же были подписаны соглашения с Грузией и Украиной”.

Прим. ред.: Полностью интервью с экс-президентом Владимиром Ворониным, озаглавленное „Не вижу чёткой перспективы развития моей страны”, будет опубликовано в понедельник, 21 августа 2017 года.