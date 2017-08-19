Прослеживаемость молдавских вин очень важна для потребителей

К 2018 году все винодельческие предприятия (юридические лица), которые имеют свои собственные виноградники, должны быть записаны в Регистр винограда и вина (RVV), сообщил директор Национального бюро винограда и вина (ONVV) Георге Арпентин на республиканском заседании под названием ,,Некоторые аспекты сбора, закупки и переработки винограда в 2017 году”, организованном Министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды и ONVV.

Георге Арпентин сказал, что регистрация в RVV создает благоприятные условия для повышения качества сырья и вина, их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

По его словам, в течение первых шести месяцев этого года экспорт вина по объему вырос на 9%, а в стоимостном выражении - на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на бутылку вина выросли на 8%, а на разливное вино остались на уровне 0,52 цента за литр.

,,Мы экспортируем все больше и дороже. Но мы бы хотели изменить долю экспортного разливного вина и в бутылках. В настоящее время данное соотношение составляет 75 к 25. Наша цель состоит в том, чтобы в 2020 году это соотношение составляло 50 на 50, сказал Арпентин.

По словам директора ONVV, для достижения этой цели, необходимо, чтобы те, кто покупает нашу продукцию, знали, где она была произведена, из каких сортов винограда было сделано вино, а прослеживаемость имеет очень важное значение для завоевания рынков сбыта.

,,У RVV есть несколько элементов, содержащаяся в них информация должна быть достаточной. Таким образом, она должна содержать данные не только о производственном потенциале винзавода, но и другую информацию. Например, несколько дней назад истекли сроки, когда необходимо было сообщать о существующих запасах. Их объем влияет на установление цен, в том числе на покупку нового винограда. Потребители, будь то на внутреннем или внешнем рынках, должны знать ,,движение вина”, детали, которые отличают одно вино от другого”, добавил он.

Георге Арпентин сказал, что молдавские вина приобретают больше всего в Польше (19 процентов от экспорта вин), Чехии, Российской Федерации, Китае, Украине, Канаде и Казахстане.

,,Мы работаем с одним из наших партнеров, Агентством развития села ,,ACSA”, чтобы в ближайшее время была возможна регистрация винодельческих предприятий по интернету, добавил он, повторно приглашая производителей винограда и вина зарегистрироваться в RVV.

Регистрация в RVV началась в 2016 году. RVV был разработан в рамках проекта, финансируемого Чешским агентством развития (CzDA) и USAID.