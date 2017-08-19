Республика Молдова не нуждаеся в армии, мнение

Республика Молдова не нуждается в армии. Достаточно, чтобы существовали специальные службы, подготовленные к тому, чтобы защищать страну на случай необходимости. Это мнение высказал журналист Александр Стахурский на передаче „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

По мнению журналиста, Молдова не нуждается ни в армии, ни в военных базах на своей территории. „На мой взгляд, у нас должны быть профессиональные военные, как, например, гвардия в других странах, карабинеры, которые должны действовать в чрезвычайных ситуациях”, отметил Александр Стахурский.

То же мнение разделил политолог Борис Шаповалов. Если Республика Молдова является нейтральным государством и не может быть наподобие таких стран, как Румыния и Украина, политолог спрашивает, почему такое бедное государство, как Молдова, должно расходовать деньги для содержания армии.

В о же время полиический обозреватель Корнелий Чуря считает, что, исходя из происходящих в регионе событий, Республика Молдова нуждается в хорошей армии. По его мнению, в случае агрессии, армия сможет сопротивляться очень короткий промежуток времени, так как она недостаточно подготовлена, но это еще не значит, что ее следует ликвидировать. „Для того, чтобы иметь хорошую армию, это не значит, что мы обязательно должны воевать”, сказал Корнелий Чуря.