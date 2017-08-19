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Экономика
Налоговая служба впервые оштрафовала экономического агента за выдачу зарплат в конверте
19.08.2017

Налоговая служба впервые оштрафовала экономического агента на 50 тысяч леев за выдачу зарплат "в конверте".

Как сообщили "ИНФОТАГ" в Государственной налоговой службе, этот случай был зарегистрирован в апреле и только теперь суд вынес соответствующее решение "за нарушение трудового законодательства и выплату зарплаты вне бухгалтерского учета".

"Всего зарегистрировано уже 116 подобных нарушений. В результате предпринятых мер произведен перерасчет и работодателей дополнительно обязали внести платежи в бюджет на общую сумму в 8,9 млн. леев, из которых уже выплачено 2,2 млн. леев", - сообщили собеседники агентства.

Налоговики открыли 4,9 тыс. дел по нарушениям налогоплательщиков и применили санкции на общую сумму в 6,8 млн. леев, а также выдали 9,8 тыс. предпринимательских патентов и продлили 48,4 тыс. патентов.

Данные действия проводились Государственной налоговой службой совместно с Государственной инспекцией труда, МВД и Национальной конфедерацией профсоюзов. Их цель - предотвращение феномена нелегальной работы и выдачи зарплат в конвертах.


 
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