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Общество
Число туристов приезжающих в Молдову выросло на 16%
19.08.2017

Всё больше путешественников, приезжающих в Молдову, пользуются услугами турфирм. В первой половине года агентства обслужили более шести с половиной тысяч иностранных туристов. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Свыше 14% путешественников прибыли из Румынии. Каждый десятый турист приехал из России, ещё 8% - из Австрии.

А за границу в первые полгода отправились более 85 тысяч туристов из Молдовы. Каждый третий наш соотечественник выбрал Турцию, свыше 20% - Болгарию. Ещё 18% - Румынию.


 
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