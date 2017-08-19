Туляремия и лептоспироз: опасные инфекции добрались до Молдовы

Пять случаев заражения опасными инфекциями зарегистрировали в Молдове за последний месяц. В Кагульском районе обнаружили два случая туляремии. Кроме того, лечение потребовалось ещё троим пациентам с лептоспирозом. Двое из них - из столицы. Состояние одного оценивают как тяжёлое.

Двое столичных жителей почувствовали себя плохо, вернувшись с рыбалки. Они пожаловались на слабость, озноб и боли в суставах.

"Внезапно заболели ноги - от колен и до ступней. Не мог ходить. Сейчас чувствую себя лучше. Там где мы рыбачили, после дождей, было много рыбы. Мы зашли в воду по колено. Было много рыболовов, даже женщины. У нас был хороший улов", - сказал пациент Василий Жауля.

Товарищ Василия находится в более тяжёлом состоянии.

"Он обратился слишком поздно. У него появились осложнения. Инфекция поразила, по меньшей мере четыре органа, в том числе печень и почки. Есть симптомы желтухи и почечной недостаточности. Прогнозы сдержанные."

В Центре общественного здоровья говорят, что инфекция передаётся людям от больных животных.

"Главные разносчики инфекции - грызуны. Иногда носителями могут быть и домашние животные - крупный рогатый скот, свиньи, собаки. Инфекция содержится в их моче. В организм человека инфекция попадает через порезы, царапины и раны", - сообщила врач больницы имени Тома Чорбэ Галина Кириякова.

В Кагульском районе зафиксировали два случая туляремии. Оба пациента - мужчины. Врачи предполагают, что они охотились на ондатр в реке Прут.