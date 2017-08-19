Бывших заключённых обучают ведению бизнеса в рамках спецпроекта, запущенного НПО

Разводят перепёлок и продают яйца. Так 12 бывших заключённых, страдавших наркозависимостью, учатся вести собственный бизнес. Они проходят реабилитацию в Терапевтическом центре, где и ведут хозяйство. Это стало возможным благодаря проекту, который финансирует немецкое министерство развития.

"Раз пять в день минимум даю им корм. Чтоб кормушки были постоянно полные".

Алексей Бердюк провёл в тюрьме девять лет. Один из приговоров ему вынесли за кражу. Сейчас мужчина учится зарабатывать деньги собственным трудом.

В хозяйстве центра 500 перепёлок. Но бывшие заключённые намерены со временем расширить дело. Они хотят

"Ты чувствуешь себя причастным к этому. Тебе это нравится, когда родилось такое маленькое и выросло большое и начало нести яйца", - сказала бывший заключённый Алексей Бердюк.

"То, что мы развиваем социальный бизнес - хорошо. Человеку все равно. Вам надо продать продукт".

Поделился опытом с постояльцами центра и бывший заключённый, а ныне успешный предприниматель, Владимир Гайц. В его компании трудятся 35 человек, большинство из них люди, ранее преступившие закон.

"Я закончил всего восемь классов. Никогда не работал. Я все-таки хотел изменить свою жизнь. Думаю, первое, что необходимо это желание", - отметил бывший заключённый, предприниматель Владимир Гайц.

Стоимость проекта десять тысяч евро. Средства выделило Федеральное министерство развития и экономического сотрудничества Германии. Участвуют в проекте 30 человек.

"На эти деньги мы организуем массу мероприятий, в том числе курсы по ведению бизнеса. Есть ещё одна программа, которую мы реализуем в этом году. Называется она "равный равному"", - сказала замдиректора "DVV International Moldovа" Людмила Васелова.

"Они учатся найти идею, как воплотить эту идею в реальность, какие компетенции нужны предпринимателю, человеку, который занимается делом", - отметил представитель НПО "Инициативное поколение" Константин Чарановский.

По официальным данным, из десяти вышедших на свободу заключённых, шестеро снова возвращаются в тюрьму. Сейчас в пенитенциарных учреждениях страны отбывают наказание примерно шесть тысяч осуждённых.