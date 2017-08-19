Цены на овощи и фрукты повышаются

Цены на отдельные виды овощей, как и цены на некоторые сезонные фрукты возросли по сравнению с ценами прошлой недели. Стоимость одного килограмма огурцов начинается с 7-8 леев, в сравнении с прошлой неделей, когда их можно было покупать за пять леев. Сладкий перец и баклажаны стоят 6-7 леев. На прошлой неделе эти овощи также можно было покупать за пять леев за килограмм, сообщает IPN.

Стоимость помидоров составляет пять леев и осталась на уровне цен прошлой недели. Однако желтые и розовые помидоры доходят даже до 15 леев за килограмм. Гогошары стоят от 18 до 20 леев за килограмм. Цена кабачков составляет 5-6 леев, что на два лея больше по сравнению с прошлой субботой. Картошка продается по-прежнему по 6 леев за килограмм.

Пучок сельдерея, укропа и зеленого лука продается на отдельных лотках уже по три лея, по сравнению с двумя леями на прошлой неделе. Капуста стоит 4-5 леев за килограмм, а на прошлой неделе ее можно было покупать по 3-4 лея за килограмм.

Один килограмм персиков продается не менее, чем по 10 леев, а абрикосов – по 12 леев. Их цена возросла на два лея по сравнению с прошлой субботой. Арбузы можно покупать по одному лею за килограмм, что на один лей меньше, а дыни можно приобрести, как и на прошлой неделе, по 3-4 лея за килограмм. Кизил продается по 18 леев за килограмм, а в прошлую субботу один килограмм стоил 20 леев.

Килограмм слив продается по 8 леев, в сравнении с 5 леями на прошлой неделе. Сладкую ежевику можно покупать по 30 леев за килограмм, как и на прошлой неделе. Стоимость одного килограмма винограда колеблется от 12 до 15 леев по сравнению с 15-18 леев на прошлой неделе.