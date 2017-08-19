Для чего Филип создал новую рабочую группу?

В Молдове создана рабочая группа для координации внедрения программ трансграничного и транснационального сотрудничества на 2014-2020 гг.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Павел Филип в целях эффективного внедрения программ трансграничного и транснационального сотрудничества на 2014-2020 годы, финансируемых Европейским Союзом, передает NOI.md.

Названная рабочая группа будет состоять из представителей Государственной канцелярии, Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также делегированных представителей в качестве наблюдателей от Счетной палаты и Национального центра по борьбе с коррупцией.

Указанным органам власти поручено назначить в 15-дневный срок членов Рабочей группы и их заместителей и информировать Государственную канцелярию о назначенных лицах. При необходимости к деятельности Рабочей группы могут привлекаться представители органов местного публичного управления, гражданского общества и эксперты в данной области.

Согласно распоряжению премьера, упомянутой Рабочей группе поручено способствовать обеспечению реализации программ трансграничного и транснационального сотрудничества на 2014-2020 годы по вопросам управления, аудита, контроля, восстановления фондов Европейского союза, полученных/использованных с нарушениями, путем мошенничества или коррупции, а также для предупреждения и борьбы с этими явлениями.

Кроме того, названная Рабочая группа будет участвовать в рассмотрении содержания программных документов, составляющих программы трансграничного и транснационального сотрудничества на 2014-2020 годы; рассматривать рекомендации и запросы программных структур в целях обеспечения их внедрения; вносить предложения относительно адаптации национальной нормативной и институциональной базы к требованиям программ трансграничного и транснационального сотрудничества на 2014-2020 годы и их внедрение в Молдове.

Госканцелярии в качестве Национального органа по менеджменту поручено обеспечить руководство деятельностью Рабочей группы, а Бюро по координации Программ трансграничного и транснационального сотрудничества на 2014-2020 годы – осуществлять работы по ведению ее делопроизводства.