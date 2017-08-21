Шанс Ренато Усатого

Похоже, что совсем скоро роль лидера партии «Наша Партия» (НП) и примара Бельц Ренато Усатого в молдавской политике существенно возрастет. Это произойдет в случае, если между президентом Додоном и лидером ДПМ Владом Плахотнюком вспыхнет реальная политическая война, о которой все чаще говорят в политической среде.

Партия Ренато Усатого на данный момент на политической горизонтали занимает место между демократами и социалистами. В последнее время, власть, то ли желая переманить сторонников НП, то ли желая помочь своим неофициальным партнерам – социалистам, провела целый ряд кампаний по дискредитации Ренато Усатого и его партии. Некоторые из них оказались удачными, некоторые – не очень.

Но, несмотря на все эти нападки, НП продолжает занимать свою политическую нишу, и по-прежнему сохраняет хорошие шансы на успех в следующих парламентских выборах.

Если между демократами и социалистами начнется настоящая политическая война, НП она будет как нельзя кстати. В таких случаях, как правило, «освобождается» некий сегмент электората (который разочаровывается в увиденном, и услышанном) и примыкает к ближайшей по позициям и взглядам партии. Таковой и для ДПМ, и для ПСРМ является НП. Тем более, что в последнее время НП находится в состоянии открытой политической войны и с демократами, и с социалистами, и это может стать еще одним аргументом в пользу выбора «освободившегося» электората.

Также, НП может привлечь и неопределившийся электорат с левоцентристского сегмента. Грязь, которая обычно всплывает во время политических войн, вполне может перенаправить означенный электорат от ДПМ и ПСРМ к НП.

НП может выиграть еще с одной точки зрения. Известно, что во время противостояния двух больших политических сил, каждая из них ищет себе союзников, которые могли бы помочь. И с этой точки зрения, этим союзником, и для ДПМ, и для ПСРМ, может стать снова НП. Если это произойдет, и НП грамотно этим воспользуется, тогда эта партия снова будет в выигрыше.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что при определенных обстоятельствах, которые могут сложиться в молдавской политике, у НП есть реальный шанс укрепить свои предвыборные позиции. Зная возможности НП, можно смело утверждать, что если такая ситуация сложится, НП несомненно, ею воспользуется.

Думитру Спэтару