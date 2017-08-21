"Звенья одной цепи: отставка президента Молдовы, потом война с Приднестровьем, потом великий марш, потом Униря?

Политолог Богдан Цырдя поделился своими мыслями на своей странице в Фэйсбуке.

"Тревожные события происходят. С одной стороны, Лянкэ, Шалару, Гимпу, Гуцу, Воронин, Канду, Усатый, бароны НПО каждый божий день требуют отставки президента (кое-кто и ареста!). Или они это просто так требуют, из нечего делать?

С другой стороны, многие аналитики говорят про возможную войну с Приднестровьем. По крайней мере, Румыния получила новые ракетные комплексы, генералы НАТО уже кишат в самом Кишиневе, заморожена ротация российского ОГРВ в непризнаной ПМР, передается летальное оружие Украине и т.д. Или и это просто так?

Одновременно, румыны запускают проект "Басарабия 2018", с маршем из Алба Юлия до Кишинева (или наоборот, леший их знает).

Зачем все это? Или они что, кретины вот так вот просто взять и пройтись 573 км чтобы потом также отшагать другие 573 км обратно? А ведь по пути могут и по морде дать, и яйцами закидать, и кроссовки отобрать и т.д.

Так вот, мне одному кажется что это звенья одной цепи: отставка/президента, потом война с Приднестровьем, потом великий марш, потом Униря?"