Окончание мандата Пиркки Тапиолы, пророссийский президент и проевропейский олигарх, OP-ED

Дионис Ченуша

Молдавский политикум, вне зависимости от своей геополитической ориентации, решил подправить собственный имидж за счёт отъезда Пиркки Тапиолы, мандат которого, как главы Делегации ЕС в Молдове, начавшийся в апреле 2013 года, подошёл к концу в августе 2017 года.

Лидер правящей Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк был первым, кто встретился с европейским дипломатом (произошло это 11 августа). Тем самым политик решил поблагодарить Тапиолу за его вклад в поддержку европейского курса Молдовы. Появление Плахотнюка бок о бок с европейским дипломатом случилось в тот момент, когда власти прилагают значительные усилия для привлечения на свою сторону европейских учреждений, от заключения которых по поводу смешанной избирательной системы зависит будущая макрофинансовая помощь (IPN, 14 августа 2017 г.). Европейский дипломат согласился встретиться с лидером демократов, несмотря на его „негативную популярность” и имевшие место ранее нападки со стороны молдавских властей, недовольных публичной позицией Тапиолы по поводу реформ в области правосудия и других секторах (Europunkt.ro, апрель 2016 г.) и информацией об истинных результатах Кишинёва, которую передавал в Брюссель. Таким образом, и под конец своего мандата Пиркка Тапиола не отказался от принципа нейтральности в отношении всех политических сил страны, в частности, в отношении лидера ДПМ, и в полной мере взял на себя риск оказаться непонятым большой частью молдавской общественности.

Спустя пять дней после встречи с Владимиром Плахотнюком, европейский дипломат встретился с президентом страны, сторонником стратегического сближения с Россией, Игорем Додоном. Несмотря на свои взгляды, враждебные Соглашению об ассоциации с ЕС, которое было парафировано и подписано в период мандата Тапиолы, президент Додон не только подчеркнул заслуги европейского дипломата в деле развития отношений между Молдовой и ЕС, но и вручил ему одну из высших государственных наград – Ordinul de Onoare. Такие награды ранее вручались другим представителям ЕС Михаем Гимпу, Марианом Лупу и Николае Тимофти: их удостоились Чезаре де Монтис (2009), Кальман Мижей (2011) и Дирк Шубель (2013). Жест президента Додона мог свестись к сдержанным словам благодарности. Вместо этого президент предпочёл отметить вклад Тапиолы (Presedinte.md, август 2017 г.), что на самом деле является ни чем иным, как положительной оценкой, данной Евросоюзу спустя всего 9 дней после того, как Додон поблагодарил ЕС за поддержку Молдовы на встрече в Тегеране с главой европейской дипломатии, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

С одной стороны, вручение Тапиоле Ordinul de Onoare является проявлением политического лицемерия (EpochTimes, август 2017 г.), поскольку президент Додон обвинял ЕС в поддержке коррумпированных так называемых проевропейских правительств, работа некоторых из которых совпала с мандатом Пиркки Тапиолы. Чтобы избежать возможной критики за то, что он, якобы, проявляет слишком большую симпатию к Тапиоле, президент Додон мотивировал своё решение вручить награду тем, что напомнил о твёрдой позиции дипломата в отношении декларативного характера реформ, проводимых властями. С другой стороны, после того, как более полгода он посвятил почти исключительно пророссийской повестке дня, на которую наложились препятствия, созданные ДПМ для диалога между Додоном и Москвой, президент ощущает необходимость разнообразить и уравновесить свою геополитическую риторику. Этим может частично объясняться решение вручить государственную награду Тапиоле, „повторно” переданное Федерике Могерини приглашение посетить Кишинёв и объявление о визите в Брюссель, планируемом до конца 2017 года.

Основные политические события, случившиеся в период мандата Пиркки Тапиолы

В период своего мандата европейский дипломат был свидетелем различных важных политических эпизодов, которые коренным образом изменили ход внутренней и внешней политики страны. Так, Пиркка Тапиола возглавил Делегацию ЕС за несколько месяцев до окончания переговоров по Соглашению об ассоциации и завершил свой мандат спустя почти год после полного вступления в силу данного Соглашения. Либерализация визового режима с ЕС для молдавских граждан также совпадает с мандатом Тапиолы, чрезвычайно насыщенным событиями.

В то же время, европейский дипломат зафиксировал первые провалы молдавских властей в процессе проведения реформ, ставшем результатом предварительной реализации Соглашения об ассоциации, начиная с сентября 2014 года. Махинации в банковской системе, случившиеся на протяжении 2010–2013 годов, достигли критической отметки в первый отрезок мандата Тапиолы.

Он также координировал диалог между Кишинёвом и Брюсселем в период коллапса Либерально-демократической партии в 2014–2015 гг. и возвышения Демократической партии. С последней связывают консолидацию такого явления, как „захваченное государство” (Academia.edu, май 2017 г.), монополизацию власти Владимиром Плахотнюком – олигархом, заявляющим о своей проевропейскости, и массовые протесты 2016 года. В период мандата Тапиолы Евросоюз окончательно отказался от романтического подхода в отношениях с Молдовой и пересмотрел сформировавшийся ранее иллюзорный подход („Молдова – история успеха Восточного партнёрства”).

Запуск проектов в области регионального развития, инвестиции в Гагаузскую автономию (Europunkt.ro, июнь 2016 г.) и расширение сферы действия Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС (УВЗСТ) на приднестровский регион также вместил в себя тот период, когда Делегацией Евросоюза руководил Тапиола.

Наконец, в ходе мандата Тапиолы случилось замораживание европейской помощи в июле 2015 года и её разблокирование в декабре 2016 года, после проведения ряда приоритетных реформ, рассматриваемых гражданским обществом как недостаточные. Последние масштабные события, случившиеся во время мандата Пиркки Тапиолы, связаны с введением смешанной избирательной системы и, соответственно, с угрозой замораживания европейской макрофинансовой помощи (IPN, 14 августа 2017 г.).

Основные политические события, которыми был отмечен мандат Пиркки Тапиолы на посту главы Делегации ЕС в Кишинёве

Событие Месяц, год Начало мандата Пиркки Тапиолы 4 апреля 2013 Парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС 29 ноября 2013 Либерализация визового режима 28 апреля 2014 Подписание Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 Парламентские выборы 30 ноября 2014 Предварительное вступление в силу Соглашения об ассоциации 1 сентября 2014 Замораживание европейской финансовой помощи Июль 2015 Лишение неприкосновенности председателя ЛДПМ Влада Филата 15 октября 2015 Запуск проекта „Поддержка сельского хозяйства и развития сельских районов путём содействия мерам по укреплению доверия” (SARD), адресованного АТО Гагаузия и району Тараклия 13 мая 2016 Действие УВЗСТ на всей территории Молдовы, включая приднестровский регион 1 января 2016 Формирование правительства Павла Филипа и формальное начало монополизации политической власти Демпартией 20 января 2016 Вступление в полную силу Соглашения об ассоциации 1 июля 2016 Президентские выборы и избрание пророссийского президента Октябрь–Ноябрь 2016 Размораживание бюджетной поддержки ЕС и выделение 45,3 миллиона евро 21 декабря 2016 Утверждение смешанной избирательной системы голосами ДПМ, ПСРМ, Европейской народной группы и неприсоединившихся депутатов 20 июля 2017 Окончание мандата Пиркки Тапиолы на посту главы Делегации ЕС в Кишинёве 31 августа 2017

Лидер правящей Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк был первым, кто встретился с европейским дипломатом (произошло это 11 августа). Тем самым политик решил поблагодарить Тапиолу за его вклад в поддержку европейского курса Молдовы. Появление Плахотнюка бок о бок с европейским дипломатом случилось в тот момент, когда власти прилагают значительные усилия для привлечения на свою сторону европейских учреждений, от заключения которых по поводу смешанной избирательной системы зависит будущая макрофинансовая помощь (IPN, 14 августа 2017 г.). Европейский дипломат согласился встретиться с лидером демократов, несмотря на его „негативную популярность” и имевшие место ранее нападки со стороны молдавских властей, недовольных публичной позицией Тапиолы по поводу реформ в области правосудия и других секторах (Europunkt.ro, апрель 2016 г.) и информацией об истинных результатах Кишинёва, которую передавал в Брюссель. Таким образом, и под конец своего мандата Пиркка Тапиола не отказался от принципа нейтральности в отношении всех политических сил страны, в частности, в отношении лидера ДПМ, и в полной мере взял на себя риск оказаться непонятым большой частью молдавской общественности.

Спустя пять дней после встречи с Владимиром Плахотнюком, европейский дипломат встретился с президентом страны, сторонником стратегического сближения с Россией, Игорем Додоном. Несмотря на свои взгляды, враждебные Соглашению об ассоциации с ЕС, которое было парафировано и подписано в период мандата Тапиолы, президент Додон не только подчеркнул заслуги европейского дипломата в деле развития отношений между Молдовой и ЕС, но и вручил ему одну из высших государственных наград – Ordinul de Onoare. Такие награды ранее вручались другим представителям ЕС Михаем Гимпу, Марианом Лупу и Николае Тимофти: их удостоились Чезаре де Монтис (2009), Кальман Мижей (2011) и Дирк Шубель (2013). Жест президента Додона мог свестись к сдержанным словам благодарности. Вместо этого президент предпочёл отметить вклад Тапиолы (Presedinte.md, август 2017 г.), что на самом деле является ни чем иным, как положительной оценкой, данной Евросоюзу спустя всего 9 дней после того, как Додон поблагодарил ЕС за поддержку Молдовы на встрече в Тегеране с главой европейской дипломатии, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

С одной стороны, вручение Тапиоле Ordinul de Onoare является проявлением политического лицемерия (EpochTimes, август 2017 г.), поскольку президент Додон обвинял ЕС в поддержке коррумпированных так называемых проевропейских правительств, работа некоторых из которых совпала с мандатом Пиркки Тапиолы. Чтобы избежать возможной критики за то, что он, якобы, проявляет слишком большую симпатию к Тапиоле, президент Додон мотивировал своё решение вручить награду тем, что напомнил о твёрдой позиции дипломата в отношении декларативного характера реформ, проводимых властями. С другой стороны, после того, как более полгода он посвятил почти исключительно пророссийской повестке дня, на которую наложились препятствия, созданные ДПМ для диалога между Додоном и Москвой, президент ощущает необходимость разнообразить и уравновесить свою геополитическую риторику. Этим может частично объясняться решение вручить государственную награду Тапиоле, „повторно” переданное Федерике Могерини приглашение посетить Кишинёв и объявление о визите в Брюссель, планируемом до конца 2017 года.

Основные политические события, случившиеся в период мандата Пиркки Тапиолы

В период своего мандата европейский дипломат был свидетелем различных важных политических эпизодов, которые коренным образом изменили ход внутренней и внешней политики страны. Так, Пиркка Тапиола возглавил Делегацию ЕС за несколько месяцев до окончания переговоров по Соглашению об ассоциации и завершил свой мандат спустя почти год после полного вступления в силу данного Соглашения. Либерализация визового режима с ЕС для молдавских граждан также совпадает с мандатом Тапиолы, чрезвычайно насыщенным событиями.

В то же время, европейский дипломат зафиксировал первые провалы молдавских властей в процессе проведения реформ, ставшем результатом предварительной реализации Соглашения об ассоциации, начиная с сентября 2014 года. Махинации в банковской системе, случившиеся на протяжении 2010–2013 годов, достигли критической отметки в первый отрезок мандата Тапиолы.

Он также координировал диалог между Кишинёвом и Брюсселем в период коллапса Либерально-демократической партии в 2014–2015 гг. и возвышения Демократической партии. С последней связывают консолидацию такого явления, как „захваченное государство” (Academia.edu, май 2017 г.), монополизацию власти Владимиром Плахотнюком – олигархом, заявляющим о своей проевропейскости, и массовые протесты 2016 года. В период мандата Тапиолы Евросоюз окончательно отказался от романтического подхода в отношениях с Молдовой и пересмотрел сформировавшийся ранее иллюзорный подход („Молдова – история успеха Восточного партнёрства”).

Запуск проектов в области регионального развития, инвестиции в Гагаузскую автономию (Europunkt.ro, июнь 2016 г.) и расширение сферы действия Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС (УВЗСТ) на приднестровский регион также вместил в себя тот период, когда Делегацией Евросоюза руководил Тапиола.

Наконец, в ходе мандата Тапиолы случилось замораживание европейской помощи в июле 2015 года и её разблокирование в декабре 2016 года, после проведения ряда приоритетных реформ, рассматриваемых гражданским обществом как недостаточные. Последние масштабные события, случившиеся во время мандата Пиркки Тапиолы, связаны с введением смешанной избирательной системы и, соответственно, с угрозой замораживания европейской макрофинансовой помощи (IPN, 14 августа 2017 г.).

Основные политические события, которыми был отмечен мандат Пиркки Тапиолы на посту главы Делегации ЕС в Кишинёве

В период своего мандата европейский дипломат был свидетелем различных важных политических эпизодов, которые коренным образом изменили ход внутренней и внешней политики страны. Так, Пиркка Тапиола возглавил Делегацию ЕС за несколько месяцев до окончания переговоров по Соглашению об ассоциации и завершил свой мандат спустя почти год после полного вступления в силу данного Соглашения. Либерализация визового режима с ЕС для молдавских граждан также совпадает с мандатом Тапиолы, чрезвычайно насыщенным событиями.



В то же время, европейский дипломат зафиксировал первые провалы молдавских властей в процессе проведения реформ, ставшем результатом предварительной реализации Соглашения об ассоциации, начиная с сентября 2014 года. Махинации в банковской системе, случившиеся на протяжении 2010–2013 годов, достигли критической отметки в первый отрезок мандата Тапиолы.



Он также координировал диалог между Кишинёвом и Брюсселем в период коллапса Либерально-демократической партии в 2014–2015 гг. и возвышения Демократической партии. С последней связывают консолидацию такого явления, как „захваченное государство” (Academia.edu, май 2017 г.), монополизацию власти Владимиром Плахотнюком – олигархом, заявляющим о своей проевропейскости, и массовые протесты 2016 года. В период мандата Тапиолы Евросоюз окончательно отказался от романтического подхода в отношениях с Молдовой и пересмотрел сформировавшийся ранее иллюзорный подход („Молдова – история успеха Восточного партнёрства”).



Запуск проектов в области регионального развития, инвестиции в Гагаузскую автономию (Europunkt.ro, июнь 2016 г.) и расширение сферы действия Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС (УВЗСТ) на приднестровский регион также вместил в себя тот период, когда Делегацией Евросоюза руководил Тапиола.



Наконец, в ходе мандата Тапиолы случилось замораживание европейской помощи в июле 2015 года и её разблокирование в декабре 2016 года, после проведения ряда приоритетных реформ, рассматриваемых гражданским обществом как недостаточные. Последние масштабные события, случившиеся во время мандата Пиркки Тапиолы, связаны с введением смешанной избирательной системы и, соответственно, с угрозой замораживания европейской макрофинансовой помощи (IPN, 14 августа 2017 г.).



Основные политические события, которыми был отмечен мандат Пиркки Тапиолы на посту главы Делегации ЕС в Кишинёве

Событие Месяц, год Начало мандата Пиркки Тапиолы 4 апреля 2013 Парафирование Соглашения об ассоциации с ЕС 29 ноября 2013 Либерализация визового режима 28 апреля 2014 Подписание Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 Парламентские выборы 30 ноября 2014 Предварительное вступление в силу Соглашения об ассоциации 1 сентября 2014 Замораживание европейской финансовой помощи Июль 2015 Лишение неприкосновенности председателя ЛДПМ Влада Филата 15 октября 2015 Запуск проекта „Поддержка сельского хозяйства и развития сельских районов путём содействия мерам по укреплению доверия” (SARD), адресованного АТО Гагаузия и району Тараклия 13 мая 2016 Действие УВЗСТ на всей территории Молдовы, включая приднестровский регион 1 января 2016 Формирование правительства Павла Филипа и формальное начало монополизации политической власти Демпартией 20 января 2016 Вступление в полную силу Соглашения об ассоциации 1 июля 2016 Президентские выборы и избрание пророссийского президента Октябрь–Ноябрь 2016 Размораживание бюджетной поддержки ЕС и выделение 45,3 миллиона евро 21 декабря 2016 Утверждение смешанной избирательной системы голосами ДПМ, ПСРМ, Европейской народной группы и неприсоединившихся депутатов 20 июля 2017 Окончание мандата Пиркки Тапиолы на посту главы Делегации ЕС в Кишинёве 31 августа 2017

Что будет после Пиркки Тапиолы?

Влияние на деятельность Тапиолы на посту главы Делегации ЕС в Молдове оказал ряд вызовов внутреннего (махинации в банковской системе, монополизация власти Демпартией, избрание пророссийского президента и т. д.), а также регионального (аннексия Крыма Россией и разжигание ею сепаратизма на Востоке Украины) характера. Будущему главе Делегации, словацкому дипломату Петеру Михалко, придётся столкнуться с прежними вызовами, ответы на которые ещё далеко не найдены, и справиться с новыми вызовами, которые уже просматриваются.

Преимущество нового главы Делегации ЕС заключается в том, что, поскольку он консультировал Специального представителя ЕС в Молдове Кальмана Мижей, Михалко понимает некоторые особенности молдавских реалий. В то же время, сегодня словацкий дипломат представляет интересы Словакии в Греции – стране с большими долгами перед МВФ и европейскими кредиторами, пострадавшей от кризиса беженцев и нелегальных мигрантов. Иными словами, Петер Михалко обладает знаниями о Молдове и вступает в свою новую должность сразу после того, как покидает Грецию, политическая обстановка в которой является гораздо более сложной и шаткой, отмечена евроскептицизмом, популизмом, чрезмерной ролью церкви и пророссийскими настроениями.

Первоочередные меры, которые предстоит принять новому главе Делегации, будут заключаться в оценке выполнения „предварительных политических условий”, необходимых для предоставления Евросоюзом финансовой помощи Молдове. В долгосрочной перспективе Михалко должен будет сохранить критическую риторику по поводу качества реформ, ответственность за проведение которых взяли на себя власти страны, но избежать политизации своего дискурса и не допустить ангажированности в пользу отдельных политических сил.

Качество мандата Михалко будет зависеть от искусности его общения и построения диалога с молдавским политическим классом, общественностью и, соответственно, с молдавскими средствами массовой информации. Языковые навыки, владение румынским, русским и украинским языками станут естественными преимуществами в рамках публичной дипломатии, которой Петер Михалко посвятит значительную часть своего мандата. Наконец, состав парламента после выборов 2018 года, возможность прихода к власти пророссийских сил, а до того – эскалация ситуации вокруг приднестровского конфликта и Гагаузской автономии, входят в число основных вызовов, с которыми словацкому дипломату придётся иметь дело в будущем.

Вместо заключения...

Мандат Пиркки Тапиолы был очень сложным, отмеченным как большим продвижением вперёд, так и серьёзным регрессом. Европейский дипломат никогда не избегал озвучивать критические точки зрения, находясь в Кишинёве, и категоричные послания, будучи в Брюсселе. Более требовательную риторику Пиркка Тапиола взял на вооружение после разоблачений по поводу махинаций в банковской системе и замораживания европейской помощи, которые завершили собой романтический период в отношениях между Евросоюзом и Молдовой.

В то же время, он избегал участия в политической полемике, хотя власти и пытались его спровоцировать, обвинив в препятствовании реформам. Его открытость для средств массовой информации и гражданского общества обеспечила Тапиоле заметность и связи, необходимые для продвижения интересов ЕС и программы реформ.

Новый глава Делегации ЕС вступает в должность в неспокойной политической обстановке, учитывая утверждение по настоянию ДПМ смешанной избирательной системы. Это политическое решение может иметь разнообразные негативные последствия для позиций ЕС в Молдове, в том числе и для начала действия мандата Петера Михалко. С одной стороны, если Евросоюз проигнорирует введение смешанной системы и предоставит Кишинёву помощь, это ослабит проевропейские силы, которые утратят важный рычаг для оказания давления на власти страны. С другой стороны, предоставление макрофинансовой помощи причинит ущерб имиджу ЕС, который снова будет ассоциироваться с Демпартией, руководимой олигархом Владимиром Плахотнюком, что будет на руку пророссийским силам и президенту Игорю Додону.