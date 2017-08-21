Советская диаспора и будущее Европы

В следующем месяце в Германии состоятся выборы, которые уже были названы «последней битвой за Европу», и за которыми я пристально слежу. Эти выборы крайне важны не только для Германии, но и для ЕС в целом. Германия является мотором ЕС, и если в этой стране победят силы, выступающие за сохранение ЕС, сосредоточенные вокруг федерального канцлера Ангелы Меркель, тогда смело можно будет заявить, что у ЕС есть будущее. Кстати, многие международные аналитики еще в начале года говорили, что выборы в Голландии будут четвертьфиналом в борьбе за будущее ЕС, выборы во Франции – полуфиналом, а в Германии – финалом. В Голландии и Франции победили политические силы, выступающие за сохранение Евросоюза. Теперь остается подождать результатов «финала» в Германии.

Шансы возглавляемого Ангелой Меркель лагеря были серьезно подорваны продвигаемой канцлером политики в отношении мигрантов, равно как и отношением к этому вопросу в Европе в целом. Сейчас оппоненты Ангелы Меркель попытаются разыграть эту карту, и неожиданно в этом им помогла так называемая советская диаспора. Членами этой диаспоры являются мигранты из бывшего СССР, которые сейчас являются полноправными гражданами Германии. Специалисты утверждают, что речь идет примерно о двух миллионах избирателей, которые до нынешнего времени были довольно пассивными, в том, что касается выборов или политических процессов в стране. Но, в последнее время, эти люди существенно активизировались, и все благодаря известию о том, что одна из представительниц этой диаспоры – молодая девушка – была изнасилована мигрантами из арабских стран. Несмотря на то, что позже выяснилось, что новость была ложной, тем не менее советская диаспора очень активизировалась, и теперь может сыграть решающую роль в выборах в Германии, и очевидно, что не в пользу сохранения ЕС. С некоторой долей вероятности, можно утверждать, что дальнейшая судьба Германии и ЕС, в некоторой степени, сейчас находится в руках советской диаспоры. Ирония судьбы, да и только…

Не знаю как других, но меня очень заинтересовала одна деталь – ложная новость, которая мобилизовала столь внушительный сегмент избирателей. Теперь советскую диаспору не остановить. Это уже вопрос нашего общего советского менталитета. В отличие от народов, чье коллективное сознание формировалось в условиях продвинутой демократии, мы легко воодушевляемся ложью, и не можем остановиться, даже когда получаем доказательства того, что это была всего лишь провокация. Эта наша глупость ставшая притчей во языцех, и такая же глупая гордость, не позволяют нам признать, что нас ввели в заблуждение. Ведь у нас во время президентских выборов тоже были люди, которые поверили в фальшивую новость о сирийцах, которых Майя Санду якобы собиралась привести в Молдову?

Внимательно следя за событиями в Германии, невольно, меня все больше охватывает тревога за … Молдову. На следующий год у нас состояться парламентские выборы, и советской диаспоры у нас добрая половина электората. Эти люди быстро воодушевляются фальшивками, дезинформацией и легко поддаются на манипуляции. А что за этим последует, думаю, все знают…

Игорь Волницки