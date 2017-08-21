День независимости 2017: куда идти и что смотреть

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Общество
В День независимости в центре столицы состоится парад национального костюма. В нем примут участие 20 художественных коллективов, а народные умельцы представят на ярмарке свои изделия.
Отмечать День независимости начнутся с самого утра возложением цветов к памятнику Штефана чел Маре и к памятнику Скорбящей матери на мемориальном комплексе.
Позднее на сцене центральной площади столице выступят танцевальные команды "Жок" и "Мэрцишор", а также музыкальные коллектив в том числе "Big Jazz" и оркестр братьев Адваховых.
Завершится концерт выступлением местных и зарубежных исполнителей.
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