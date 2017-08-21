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Шкатулку с настоящими «сюрпризами» еще даже не открывали
21.08.2017

Политический аналитик Николай Негру ответил на следующий вопрос: Каким Вы видите сотрудничество между Игорем Додоном и лидером ДПМ Владом Плахотнюком? Одни считают их политическими партнерами, другие думают, что они соперники, и что вскоре межу ними вспыхнет большая политическая война.

«Чтобы ответить на этот вопрос нужно разгадать секрет инициативы Додона отказаться от пропорциональной системы, которая обеспечивала ему абсолютное большинство в будущем парламенте, и согласиться на ввод смешанного голосования, которое ему не настолько выгодно. Почему он поменял синицу в руках на журавля в небе? Додон, если не спас, то уж явно, очень помог ДПМ, а это говорит о том, что они с Плахотнюком никак не могут быть соперниками или оппонентами», — заявил эксперт.

Аналитик также не исключает, что «так Додон отплатил Плахотнюку за помощь в предвыборной борьбе с Майей Санду».

Также он утверждает, что «если формально смотреть на вещи, политическая война между парламентом, правительством и президентурой уже идет: чуть ли не каждый день что-то «взрывается» — хлопают дверью перед носом Рогозина, правительство отказывается участвовать в торжествах по случаю годовщины российских «миротворцев» — все это можно расценивать как удары по Додону, который во всеуслышание заявил о том, что отправится в Бендеры  с целым «рюкзаком» орденов и медалей».

«Додон ответил тем, что пригрозил протестами своих сторонников и еще некоторыми «мерами», но никто, ни Плахотнюк, ни Додон, от этого всего ничуть не пострадали. Пострадал имидж Республики Молдова. В глазах собственных граждан, которым стало еще противней от того, что происходит.

И при всем при этом, почему Путин все еще рассчитывает на Додона, это еще одна загадка, которая «нейтрализует» первую. Шкатулку с настоящими «сюрпризами» еще даже не открывали», — отметил Николай Негру.


 
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