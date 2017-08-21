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Эрдоган хочет посетить Молдову 15 декабря. Он забронировал целый отель в Кишиневе
21.08.2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить официальный визит в Кишинев 15 декабря. Об этом сообщили источники Deschide.MD. В связи с предстоящей поездкой был забронирован весь отель Radisson Blu, известный, как один из самых роскошных в столице.

Визит Эрдогана в Кишинев, вероятнее всего, продлится два дня. Сроки поездки предстоит определить командам президентов обеих стран.

Отметим, что президент Игорь Додон неоднократно говорил о возможном визите Эрдогана в Кишинев. Сегодня глава государства провел встречу с послом Турции в Молдове Хулуси Кылыч. 

«Мы обсудили актуальные вопросы, связанные с молдавско-турецкими отношениями, а также внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию страны. Мы провели оценку приоритетов нашего сотрудничества на ближайший период, в том числе визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Напомним, в рамках визита Додона в Стамбул турецкий лидер заверил президента РМ в том, что Турция выделит средства на ремонт президентуры, разрушенной во время событий 7 апреля. В сентябре должен пройти конкурс по выбору компании, которая займется восстановлением здания.


 
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