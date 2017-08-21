Видео с дня рождения Митрополита Владимира: креветки, шампанское, президенты и машины класса люкс

Ziarul de Gardă опубликовала видео внутри метрополии, где сегодня Митрополит Владимир отпраздновал свое 65-летие. На празднике присутствовали президент Игорь Додон, башкан Гагаузии Ирина Влах, бывшие президенты Молдовы Мирча Снегур и Петр Лучинский, экс-глава Счетной палаты Серафим Урекяну, экс-посол Молдовы в РФ Думитру Брагиш, а так же посол России в РМ Фарит Мухамешин и архиепископ приднестровского региона Анатолий.

«Православная вера — один из столпов государственности, без которой у Молдовы не было бы будущего. Хочу пожелать реализации всех ваших хороших начинаний. Знайте, я ваш друг. Я вам помогу, чем смогу. Буду рядом с вами. С днем рождения!», — сказал Додон.

На мероприятии присутствовал и архиепископ Бендерский и Тираспольский Анатолий, который поздравил Митрополита на русском языке.

На кадрах, опубликованных ZdG, видно, что стол уставлен красной рыбой, креветками, красной икрой и клубникой.

Напомним, в прошлом году многие священники, в том числе епископ Маркел приняли приняли активное участие в предвыборной кампании. Они обрушились с жесткой критикой на оппонента Игоря Додона Майю Санду и назвали её «бесплодной» из-за того, что у политика нет семьи и детей. Они призывали граждан не голосовать за лидера партии «Действие и солидарность» на выборах президента.

Вмешательство священников в предвыборную кампанию раскритиковал Конституционный суд.

Напомним, 16 августа духовник монастыря Чуфля, архимандрит Николай, несмотря на пост, отметил свое 50-летие, организовав роскошный банкет Capitoles Park. По данным СМИ, 450 гостей якобы обошлись батюшке в 300 тысяч леев.