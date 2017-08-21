Священник отказался отпевать невенчанного молдаванина в Дондюшанах

В Дондюшанском районе священник отказался отпевать местного жителя на том основании, что до своей смерти он жил с женщиной и не был обвенчан в церкви.

Строгое следование догматам не в первый раз приводит к конфликтам между настоятелем церкви в селе Фрасин Дондюшанского района и местными жителями. На этот раз батюшка запер двери церкви прямо перед похоронной процессией, сообщает bloknot-moldova.md

Отец Алексей Георгелаш знаком всей округе как последователя всех самых жестких канонов. На днях он со словами «он жил во грехе» отказался пустить людей в церковь для отпевания, на том основании, что 39-летний покойный мужчина не был обвенчан. Георгелаш запер двери церкви и отказался выдать людям даже веревки, на которых традиционно гроб опускают в яму.

В результате людям пришлось импровизировать и гроб с телом покойного опускать с помощью автомобильных тросов. Более того, местные жители рассказывают, что Георгелаш успел обзвонить и другие церкви в округе с требованием нигде не отпевать покойного.

Местные жители не в первый раз жалуются на строгого батюшку. Ранее он уже отказывался отпевать людей, которые при жизни не посещали церковь. Между тем у людей есть к батюшке претензии и материального характера. Недовольные священником люди утверждают, что батюшка собирается приватизировать дом при церкви, а местных пенсионеров он заставляет сдавать деньги на постройку нового храма. Как итог - люди в селе все чаще предпочитают ходит на службу за несколько километров в церкви соседних населенных пунктов.