Трибой избежал тюрьмы. Какое наказание просят прокуроры для бывшего замминистра экономики

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Политика
Бывший замминистра экономики не будет отбывать тюремное заключение. После того, как он признал вину и выплатил ущерб в размере 2,5 миллионов леев, прокуроры антикоррупции решили потребовать для обвиняемого наказание в виде штрафа. Об этом заявил Deschide.MD прокурор Дорин Компан, который ведет дело.
По его словам, гособвинение решило потребовать, помимо выплаченного ущерба, штраф в размере 1500 у.е., что эквивалентно 75 тысячам леев, а также оплату судебных расходов, которые составили 5597 леев.
Несмотря на то, что приговор Валериу Трибою ограничивается штрафом, бывший чиновник, возможно, не сможет вернуться в Министерство экономики. Прокуроры потребовали лишить Трибоя права занимать государственные должности на восемь лет.
Суд огласит приговор 22 августа.
Напомним, ранее глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь заявил, что цель АП — борьба со взяточничеством и коррумпированностью чиновников, а не тюремное заключение.
«При выборе наказания учитывается ущерб, нанесенный из-за коррупции; тот факт, взял ли обвиняемый так называемую взятку и так далее. Когда мы говорим о коррупции, важно возместить ущерб, а также лишить чиновника права занимать ту должность, на которой он допустил коррупционный акт», — сказал Морарь в интервью realitatea.md.
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