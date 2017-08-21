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Политика
Трибой избежал тюрьмы. Какое наказание просят прокуроры для бывшего замминистра экономики
21.08.2017

Бывший замминистра экономики не будет отбывать тюремное заключение. После того, как он признал вину и выплатил ущерб в размере 2,5 миллионов леев, прокуроры антикоррупции решили потребовать для обвиняемого наказание в виде штрафа. Об этом заявил Deschide.MD прокурор Дорин Компан, который ведет дело.

По его словам, гособвинение решило потребовать, помимо выплаченного ущерба, штраф в размере 1500 у.е., что эквивалентно 75 тысячам леев, а также оплату судебных расходов, которые составили 5597 леев. 

Несмотря на то, что приговор Валериу Трибою ограничивается штрафом, бывший чиновник, возможно, не сможет вернуться в Министерство экономики. Прокуроры потребовали лишить Трибоя права занимать государственные должности на восемь лет. 

Суд огласит приговор 22 августа.

Напомним, ранее глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь заявил, что цель АП — борьба со взяточничеством и коррумпированностью чиновников, а не тюремное заключение.

«При выборе наказания учитывается ущерб, нанесенный из-за коррупции; тот факт, взял ли обвиняемый так называемую взятку и так далее. Когда мы говорим о коррупции, важно возместить ущерб, а также лишить чиновника права занимать ту должность, на которой он допустил коррупционный акт», — сказал Морарь в интервью realitatea.md.
Валериу Трибоя задержали 31 марта после обысков в правительстве. Согласно прокурорам, чиновник, используя служебное положение, купил через третьих лиц в Moldtelecom недвижимость на общую сумму около миллиона леев, а после сдал здание в аренду на 10 лет предприятию Furnizarea Energiei Electrice Nord. После этого, по данным следствия, обвиняемый заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели из бюджета было выделено 4 миллиона леев.


 
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