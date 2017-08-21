Успенский пост: что можно есть на следующей неделе

После послабления, которое было допущено на праздник Преображения Господня, верующие, которые держат Успенский пост, возвращаются к ограничениям в еде.

В понедельник, 21 августа, можно употреблять только невареную растительную пищу: сырые фрукты и овощи, орехи, пророщенное зерно, сухофрукты, мед, хлеб. Из напитков: соки и воды.

Во вторник, 22 августа, допускается горячая пища, но без масла. Это могут быть каши, печеные и тушеные овощи, вареный и печеный картофель, грибы.

До пятницы следует чередовать сухоядение и горячую еду, но без масла.

В субботу и воскресенье (26 и 27 августа) допускается небольшое послабление: в еду можно добавить растительное масло. Также можно выпить немного вина.

Успенский пост является самым коротким из постов, он длится всего две недели, но по строгости не уступает Великому посту. Тем не менее, держать его легко из-за изобилия овощей и фруктов, которые подарил нам август. Именно поэтому в народе Успенский пост называли "лакомкой".

Священнослужители напоминают, что к посту надо подходить индивидуально. Кто-то может понести пост в полном объеме, кто-то нет. К примеру, больным людям, беременным женщинам или мужчинам, которые выполняют сложную физическую работу, можно ослабить пост.

Успенский пост является духовной и телесной подготовкой к одному из самых любимых среди христиан празднику — Успения Пресвятой Богородицы, который наступит 28 августа.