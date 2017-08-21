"Дачия" обыграла "Зимбру" 2:1 в кишинёвском дерби

"Дачия" обыграла "Зимбру" 2:1 седьмом туре Национальной дивизии. Встреча прошла в Спее.

Счет на 38-й минуте открыли желто-зеленые. Отличился бразилец Теодоро Собриньо.

Ответ "Дачии" не заставил себя долго ждать. Спустя шесть минут ответный мяч забил серб Братислав Пуношевац.

Победным для "Дачии" оказался гол на 53-й минуте. Его автором стал Александр Бежан.

"Зимбру" завершил матч в меньшинстве. На 87-й минуте за две желтые карточки был удален Александр Старыш.

"Дачия" занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера, оргеевского "Милсами", - два очка.

Идущий на втором месте "Шериф" разгромил в Тирасполе "Спикул" из Кишкэрень 5:0.

Хет-три сделал черногорец Стефан Мугоша. Дубль на счету Виталия Дамашкана.

"Заря" не смогла одолеть дома "Петрокуб-Хынчешть". Встреча в Бельцах завершилась вничью 2:2. На 38-й минуту Олег Гуменюк с пенальти вывел хозяев вперед.

На 58-й минуте положение гостей еще больше усугубилось: с поля был удален камерунец Мелакио.

Однако, играя в меньшинстве, "Петрокубу-Хынчешть" удалось выйти в перед. В течение семи минут два гола забил Владимир Амброс.

От поражения "Зарю" спас болгарин Тихомир Трифонов, вырвавший ничью в компенсированное время.