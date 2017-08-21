Игорь Додон: Такого состояния встревоженности не было в обществе в последние 25 лет

Президент Молдовы Игорь Додон говорит о беспрецедентном для последних 25 лет состоянии тревоги в молдавском обществе, которое он называет „страх перед вооруженными конфликтами”. Такие заявления глава государства сделал в интервью для IPN, посвящённом приближающейся годовщине провозглашения независимости.

„Хочу отдельно упомянуть новое явление, которое даёт о себе знать в последние годы, особенно в последние месяцы – страх перед вооружёнными конфликтами. Точнее, страх перед новым вооружённым конфликтом с участием Республики Молдова. Всё больше людей вспоминают фразу послевоенных лет – „лишь бы не было войны”, потому что люди интуитивно ощущают наличие угрозы межгосударственных столкновений, которые могут причинить ущерб и нам, самым прямым образом”. Такого состояния встревоженности не было на протяжении 25 лет, и долг руководства страны, всех государственных учреждений заключается в том, чтобы избежать любого участия Молдовы в геополитических столкновениях между другими странами. Потому что эти угрозы реальнее, чем мы себе представляем”, - заявил президент.

Период, прошедший с момента провозглашения независимости, президент назвал „особенным периодом в истории молдавского народа”, но выразил сожаление в связи с отсутствием значимых результатов для большинства населения страны и назвал исход граждан за рубеж „подлинной национальной трагедией”.

„Это особенный период в истории молдавского народа, потому что мы продемонстрировали, что способны обеспечить непрерывность нашей государственности, начало которой было положено ещё в четырнадцатом веке. За эти годы мы показали, что мы сохраняем идентичность молдаван, обладаем потенциалом для построения молдавского государства, несмотря на различные драмы и проблемы, через которые мы проходим и прошли. В то же время, следует признать, что мы не можем похвастаться выдающимися результатами в экономической и социальной сфере, большинство показателей у нас, как минимум, на 30 процентов ниже, чем в последние годы советского периода. Треть граждан Республики Молдова покинули Родину, что является подлинной национальной трагедией”, - отметил президент Игорь Додон.

По его словам, нынешнее положение дел объясняется, среди прочего, отсутствием мудрости и подготовки у общества и политического класса в первые годы после провозглашения независимости.

„Хотя мы и обрели независимость, у нас не было мудрости или достаточной подготовки, чтобы ею воспользоваться, мы поспешили разрушить или избавиться от многих благ, оставшихся от советского периода. Первые руководители страны сочли, что можно всё построить и начать с нуля, не учитывая богатое промышленное и сельскохозяйственное наследие МССР. Но они жестоко ошиблись. Начиная с 1990-х годов, когда мы скатились к бесконечному периоду перехода к неизвестно чему, наши граждане беспрерывно страдают от различных экономических и социальных проблем. Нет необходимости вновь перечислять сейчас череду этих проблем, накопившихся за минувшие годы”, - отметил глава государства.

„А для меня лично этот период совпал с получением образования, с созданием семьи и воспитанием детей, с политическим взрослением. Как и абсолютное большинство людей моего возраста, я неразрывно связан с воспоминаниями, эмоциями, сожалениями, разочарованиями, но и с благодарностью за этот этап в истории Молдовы”, - заключил президент Игорь Додон своё интервью для Агентства IPN.

Прим. ред.: Полностью интервью с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, озаглавленное „Моя самая важная миссия – воспрепятствовать любым попыткам спровоцировать новый вооружённый конфликт на Днестре”, будет опубликовано во вторник, 22 августа 2017 года.