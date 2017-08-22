От чего зависит участие Траяна Бэсеску в следующих выборах в Республике Молдова

«Молдавские социалисты утверждают, что представители Румынии готовы вмешаться во внутреннюю политику Республики Молдова и приводят в качестве аргумента, тот факт, что недавно Траян Бэсеску возглавил унионистский избирательный блок. О необходимости создания унионистского блока речь шла давно, и если молдавским унионистам хватит политической воли, эта задача будет выполнена», — пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Также он отмечает, что «пока молдавским социалистам нечего бояться: разногласия, которые существуют между унионистами в Молдове, свидетельствуют о том, что до их объединения еще далеко!». «Речь идет о гордыни, которую сложно усмирить, о характерах, отшлифованных прошлыми избирательными битвами, и о сделанных, или нет, компромиссах. Запутанный клубок», — уточняет журналист.

Он также отмечет, что «возглавит или нет Бэсеску молдавское унионистское политформирование, зависит от статуса его молдавского гражданства». «Логика молдавского политического интереса мне подсказывает, что решение суда по вопросу гражданства Бэсеску будет вынесено ой как не скоро. Источники в президентуре, и не только, подтверждают, что президент Додон вполне может отменить указ, которым Бэсеску было предоставлено молдавское гражданство», — пишет Виктор Никитуш.

Журналист также пишет, что «отношение официального Бухареста к Кишиневу прагматично и сосредоточено на практических действиях, касающихся энергетического взаимоподключения – так называемой пуповины, которая соединит Молдову с Румынией и ЕС». «До конца 2018 года газопровод Яссы-Унгены-Кишинев будет построен. Также стартует процесс взаимоподключения систем электроснабжения. Но молдавские социалисты могут спать спокойно – до того времени, когда Бэсеску будет активно заниматься политикой между Прутом и Днестром, и сделает, или нет, Унирю, много воды утечет. У Бухареста есть много других рычагов воздействия в Молдове», — пишет автор.

Кристина Пендя