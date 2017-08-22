Президент Додон и палка о двух концах

Участие президента Игоря Додона в торжествах по случаю годовщины создания Республики Гагаузия спровоцировало возмущение одних, и получило одобрение других. Одни обвинили его в поощрении сепаратизма, другие увидели в его действиях дальновидность и политическую зрелость. Но чем был на самом деле этот шаг президента Додона?

Во-первых, можно предположить, что глава государства решил таким образом укрепить свой статус политической фигуры, что может обеспечить территориальную целостность и гармоничное соседство между национальностями, проживающими на территории Республики Молдова. Во время всех предвыборных кампаний Игорь Додон подчеркивал этот аспект, давая понять, что не только нацменьшинства должны идти на компромисс, но и официальный Кишинев должен сделать шаг им навстречу.

Участвуя в торжествах в Комрате, Игорь Додон, наверное, хотел показать, что руководство страны может идти навстречу гагаузам, празднуя вместе с ними важные для них даты, даже несмотря на то, что это очень опасное занятие. Игорь Додон теперь может свободно утверждать, что он не поощряет сепаратизм, а напротив, способствует сближению Кишинева и Комрата. Все это, с определенной точки зрения, может способствовать укреплению статуса Додона как «президента, объединяющего страну».

Во-вторых, не исключено, что участвуя в этих мероприятиях, Игорь Додон преследовал и строго избирательные цели. Несмотря на то, что президент по-прежнему является политиком с самым высоким рейтингом, некоторые утверждают, что его популярность падает, в том числе среди жителей Гагаузии. Может, таким образом, он надеется вернуть себе потерянные позиции. К тому же, приближаются парламентские выборы, которые состоятся по смешанной системе. Участие Додона в таких мероприятиях может поспособствовать росту его рейтингов, рейтингов ПСРМ, и кандидатов от партии по одномандатным округам.

Помимо очевидной пользы, участие в этих торжествах несет в себе и большой риск для президента. В последнее время все чаще слышно о том, что нашему главе государства могут объявить импичмент. Говорят, это может быть одним из основных элементов реальной политической войны между правящей властью и социалистами, которая якобы начнется этой осенью. Если эти предположения подтвердятся, тогда участие Додона в торжествах в Комрате, и его заявления в поддержку сепаратизма, могут стать спусковым механизмом в этой политической войне.

Итак, вывод напрашивается следующий: Додон держит в руках палку о двух концах – один из которых может помочь главе государства, а второй – погубить. Как сработал тот конец, что помогает, мы уже видели. Теперь остается лишь подождать…

Игорь Волницки