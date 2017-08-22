Президент Молдовы: я никогда не отдам приказ воевать с

В молдавских и зарубежных СМИ в последнее время замелькали публикации о подготовке новой войны в Приднестровье. Сообщается, что на полигоне Бульбоака американские инструкторы помогают молдавским военным разрабатывать наступательную операцию, к которой может подключиться Украина. Новость активно обсуждают эксперты и политики, прикидывая военный потенциал сторон, описываются сценарии вмешательства в конфликт глобальных игроков. Прояснить ситуацию корреспондент ТАСС попросил президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии Игоря Додона.

— Игорь Николаевич, как вы оцениваете всю эту шумиху?

— Как провокацию. После появления этих сообщений я специально проинспектировал полигон в Бульбоаке, другие части молдавской армии, проверил склады оружия, места дислокации военной техники. И не обнаружил никаких приготовлений к войне. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — нашу страну можно объединить только мирным путем. Как президент и главнокомандующий Вооруженными силами, я никогда не отдам приказ на применение военной силы в отношении Приднестровья. По конституции это невозможно сделать без подписи президента.

— Кому выгодны эти слухи?

— Я убежден, что реальных предпосылок для войны в Приднестровье нет. Но в эскалации напряженности в нашей стране заинтересованы влиятельные политики как у нас, так и за рубежом.

Я никогда не отдам приказ на применение военной силы в отношении Приднестровья. По конституции это невозможно сделать без подписи президента

— Кто, например?

— Те, кто боится потерять власть на предстоящих в будущем году выборах. Как свидетельствуют опросы, после восьми лет провального правления коалиции проевропейских партий у них мало шансов попасть в парламент. Сейчас лидеры правящей Демократической партии пытаются заручиться поддержкой США, где есть влиятельные политические круги, заинтересованные в усилении конфронтации с Москвой. Мы видим, как они наращивают давление на президента Трампа, чтобы не допустить конструктивного диалога с Кремлем.

Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против проводимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши против Москвы — от запрета российских СМИ, высылки журналистов, политологов до объявления персонами нон грата российских дипломатов, вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Контролируемые коалицией СМИ в последнее время полны сообщений "о милитаристских планах имперской России", которая, развязав войну на Днестре, якобы хочет оккупировать юг Украины, свергнуть проевропейские режимы в Кишиневе и Киеве. Активно им помогают в этом коллеги из Румынии, которые не заинтересованы в решении приднестровской проблемы и объединении нашей страны, так как это поставит крест на их планах аннексии Молдавии.

Нелишне напомнить, что чиновники из молдавского правительства, обвиняющие Рогозина в оскорблениях в их адрес, словно воды в рот набирают, когда их румынские коллеги говорят о планах ликвидации Молдавии и ее объединения с соседней страной. Со стороны руководства России, например, я никогда не слышал подобных призывов. Политики, которые не заинтересованы в восстановлении сотрудничества Молдавии с Россией, в решении приднестровской проблемы, есть и в Москве, и в Тирасполе.

Думаю, полномасштабная война правительственной коалиции не нужна

Это те, кто паразитирует на расколе нашей страны, зарабатывая на этом большие деньги.

— Но в отличие от 1992 года и в Молдавии, и в Приднестровье вряд ли найдется много желающих поджечь свой дом, чтобы пожарить чужую яичницу. Да и события в Южной Осетии остудили пыл политиков-авантюристов.

— Думаю, полномасштабная война правительственной коалиции не нужна. Но провокация, которая приведет к эскалации напряженности вокруг Приднестровья в канун президентских выборов в России, а также парламентской кампании в Молдавии — беспроигрышный шаг.

— Причем в отношении как Молдавии, так и Украины, которую не обойти на пути в Тирасполь?

— Это позволит еще больше рассорить Москву с Брюсселем, чего, как мы видим, усиленно добиваются антироссийские политики в США. Если же Кремль не вмешается, будет хороший повод выставить российское руководство слабым, не сумевшим защитить своих миротворцев и сограждан.

— Но конфликт могут разжечь и без вашего ведома. Как известно, полномочия главы государства в Молдавии ограничены. А министров, в том числе силовиков, контролирует Демпартия, лидеры которой, как вы отметили, добиваются благосклонности Вашингтона.

— Чтобы этого не допустить, я потребовал от командиров воинских частей тщательно и подробно информировать меня обо всех учениях, передвижениях подразделений. Что касается лидеров демократов, думаю, наглядным примером для них в этой ситуации может служить судьба Михаила Саакашвили, который тоже бравировал поддержкой со стороны США.

Я потребовал от командиров воинских частей тщательно и подробно информировать меня обо всех учениях, передвижениях подразделений

— Но теперь бывший президент Грузии клянется, что в августе 2008 года не отдавал приказов воевать и стал жертвой провокации!

— Говорить можно что угодно. Все знают, что грузинскую армию несколько лет готовили американские инструкторы, с помощью мощных вливаний со стороны Запада она была прекрасно вооружена и оснащена. У нас же ситуация другая. Даже если предположить, что кто-то из политиков в Кишиневе вынашивает милитаристские планы, молдавская армия, которую многие годы сокращали, финансировали по остаточному принципу, в настоящее время не в состоянии их реализовать. Такой вывод я сделал после детального знакомства с ситуацией в воинских частях.

По понятным соображениям не хочу приводить данные, как мало у нас идет денег на содержание военных, их подготовку, вооружение, техническое оснащение. Печально, что даже эти мизерные средства наши политики умудряются разворовывать.

— Кто именно?

— Да их имена на слуху — последние восемь лет при разделе портфелей между участниками правящей проевропейской коалиции Минобороны было закреплено за Либеральной партией, которая выступает за объединение нашей страны с Румынией.

— Парадокс. Получается, что заботы о безопасности государства возложили на тех, кто хочет его ликвидировать?

— В народе по этому поводу говорят: пустить козла в огород. Теперь представители этой партии, в том числе мэр Кишинева, министр транспорта, другие высокопоставленные чиновники, оказались на скамье подсудимых по обвинениям в коррупции, других злоупотреблениях.

— Вы попросили руководство России, у которого немало рычагов воздействия, не применять ответных санкций на действия молдавского правительства?

— Такие санкции имели бы обратный эффект, так как от них пострадали бы простые люди, что сыграет на руку противникам сближения наших стран. Хочу отметить, что в Москве прекрасно информированы о нашей внутриполитической ситуации. Надеюсь, российское руководство не станет делать того, чего ждут наши недруги — как у нас в стране, так и за рубежом.

— Как отразится скандал с Дмитрием Рогозиным, который является представителем президента РФ по Приднестровью, на буксующих уже несколько лет переговорах по урегулированию конфликта?

— В ходе недавней встречи с ним в Тегеране мы договорились организовать в ближайшее время переговоры с лидером Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Будем обсуждать прежде всего проблемы, решение которых позволит облегчить жизнь простым людям по обе стороны Днестра.

— Что это за проблемы?

— Мы передали Тирасполю свои предложения по решению проблем с телефонной связью, по признанию приднестровских дипломов и автомобильных номеров, работе молдавских школ на левом берегу Днестра, другим вопросам. Прогресс в их урегулировании позволит возобновить переговорный процесс в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС — прим. ТАСС).

Беседовал Валерий Демидецкий