Девальвация лея маловероятна

Дилеры валютного рынка не ожидают "больших курсовых движений" до конца августа, полагая, что им просто неоткуда взяться.

Профессиональные участники рынка, мнением которых в понедельник интересовался корреспондент агентства "ИНФОТАГ", говорят, что на рынке заметен небольшой спрос на покупку валюты, который начался в середине прошлой недели.

"В понедельник этот спрос и оживление были ощутимы. Но до первой декады сентября - начала цикличного и сезонного скачка спроса на валюту, которую приобретают импортеры для крупных объемов товаров на осень и зиму, заметных движений на валютном рынке не стоит ожидать", - сказал один из дилеров банков.

На вопрос о "реальном курсе" молдавского лея, который многие эксперты и специалисты видят на уровне 20 MDL:$1, собеседник агентства сказал, что при нынешних реалиях в экономике, фиксируемый Национальным банком официальный курс является отражением спроса и предложения на валютном рынке.

"С учетом ожидаемого в сентябре поступления большой валютной выручки от экспорта зерновых и масличных культур, а это достаточно большие и существенные объемы, маловероятно ожидать девальвации национальной валюты. Таких покупателей на рынке валюты сейчас просто нет", - говорят участники рынка, которые не видят, за счет чего может появиться резко возросший спрос на доллары США и евро.

Один из дилеров заметил, что благодаря небольшому оживлению на рынке уже нет необходимости "молиться" на НБМ, чтобы его дилеры выходили на рынок, покупая излишки валюты.

Справка "ИНФОТАГ": На вторник, 22 августа НБМ установил официальный курс лея к доллару США и евро - 17,8649 MDL:$1 и 21,0030 MDL:1 евро соответственно, незначительно понизив курс национальной валюты к американскому доллару и евро.