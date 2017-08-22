Генерал полиции Жиздан был уволен из МВД за «крышевание» контрабанды

Власти старательно скрывают любопытный факт биографии действующего главы МВД, произведя его в генералы, накануне Дня независимости.

Редакции агентства OMEGA предоставлены копии с оригинала приказа министра внутренних дел от 26.10.2004 г. по факту незаконной деятельности троих офицеров МВД.

Согласно документам, в октябре 2004 года, в результате спецоперации, проведенной Бригадой полиции особого назначения Fulger, в поле зрения органов внутренних дел попали Александр Жиздан, Ион Цуркан и Олег Цуркан.

Тогда, все трое, являясь офицерами Главного управления по борьбе организованной преступностью, были уличены в покровительстве контрабанды, поступавшей из Украины в Молдову через Приднестровье.

Примечательно, что двое из трех уличенных в преступлении офицеров уже стали генералами МВД – это нынешний зам.министра Ион Цуркан, а также действующий глава МВД Александр Жиздан.

Источник также сообщил, что в 2004 году, чтобы «замять» скандал с участием офицеров МВД в «крышевании» контрабанды, тогдашний министр Г.Папук принял решение уволить из органов двоих замешанных в контрабанде офицеров. Третий, И.Цуркан, был направлен в резерв кадров МВД.

Известно, что позже, Жиздан был возвращен в МВД, поступив в распоряжение тогдашнего зам.министра В.Зубика. После 2009 года, Зубик ушел из МВД, возглавив военизированную структуру олигарха В.Плахотнюка. Также известно, что именно Зубик предложил Плахотнюку Жиздана в качестве главы МВД в правительстве П.Филипа

Впоследствии Жиздан доказал свою преданность Плахотнюку, взяв под особую охрану силами МВД жилого дома и частного офиса олигарха.

Несколькими днями ранее, в СМИ было сообщено, что накануне Дня независимости, по представлению премьер-министра П.Филипа, А.Жиздану было присвоено звание генерала.