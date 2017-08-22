Павел Филип Пиркке Тапиола: Спасибо за преданность Молдове

Премьер-министр Павел Филип поблагодарил посла ЕС Пиркку Тапиолу, чья миссия в Республике Молдова завершается, за поддержку и преданность по отношению к Молдове и, в частности, к ее гражданам, проявленные в течение четырех лет деятельности. Этот период, по словам премьер-министра, был пульсирующим, с взлетами и падениями, когда Республика Молдова столкнулась с политическим, банковским и экономическим кризисами, но были и прекрасные события, когда страна получила безвизовый режим с ЕС и подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, передает IPN.

„Мы высоко ценим то, что Европейский союз продолжал быть рядом с Республикой Молдова, несмотря на некоторые события 2015 года, которые разочаровали всех. Мы ценим то, что вы не покинули нас, были рядом с нами. Нашей целью является улучшение жизни людей, повышение их благополучия и обеспечение интеграции Молдовы в ЕС”, - сказал Павел Филип.

В то же время глава кабинета министров заверил, что правительство будет напряженно работать над реализацией новой Дорожной карты о приоритетных действиях на второе полугодие текущего года, согласованных совместно с парламентом. В этом документе содержатся и краткосрочные действия, запланированные для реализации плана Ассоциации Республика Молдова-Европейский союз на 2017-2019 годы, а так же некоторые условия программы финансовой помощи, предусмотренные Европейским союзом.

Премьер коснулся и широкого плана реформы правительства, в том числе и реформы центрального публичного управления, отметив важность макрофинансовой помощи со стороны ЕС для Молдовы.

Посол Пиркка Тапиола призвал правительство сосредоточиться в дальнейшем на продвижении реформ, которые должны быть сделаны на благо граждан. Среди них посол ЕС подчеркнул реформу публичной администрации, образования, системы профессиональной подготовки.

Пиркка Тапило принял полномочия главы Делегации Европейского союза в Республике Молдова в 2013 году, после прекращения полномочий бывшего главы Делегации ЕС в Молдове Дирка Шубеля. Пиркка Тапиола ранее работал в качестве советника ЕС по вопросам отношений со странами Восточной Европы и Центральной Азии. Новым главой Делегации ЕС в Молдове назначен словацкий дипломат Петер Михалко.