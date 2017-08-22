Для объединения с Румынией нужна благоприятная конъюнктура на международном уровне, мнения

Для объединения Республики Молдова с Румынией нужна благоприятствующая этому процессу конъюнктура, в том числе на международном уровне. Такие заявления прозвучали в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Председатель Блока национального единства Ион Лащенко в ходе передачи заявил, что, поскольку объединение является политическим процессом, то благоприятный для объединения климат должен быть создан, в том числе, и на международном уровне. „До тех пор, пока у нас будет политический класс, благожелательно относящийся к объединению, а мы надеемся, что он у нас в Кишинёве будет по итогам выборов 2018 года, нам необходима и благоприятная конъюнктура на международном уровне. Так, нельзя игнорировать великие державы”, - сказал Ион Лащенко.

Председатель Конгресса учителей Республики Молдова Борис Волосатый отметил, что новая избирательная система, основанная на выборах по одномандатным округам, могла бы помочь многим унионистам попасть в молдавский парламент по результатам выборов 2018 года. „Сегодня нужно провести необходимые исследования и опросы, чтобы выявить все человеческие ресурсы, представляющие конкретные районы страны, и по максимуму использовать всё то, чем обладают эти люди, на парламентских выборах в следующем году”, - считает Борис Волосатый.

Председатель ассоциации „Onoare, Demnitate și Patrie” (Unirea – ODIP) Влад Билецкий утверждает, что объединение с Румынией в 2018 году вполне осуществимо, но оно будет зависеть от того, насколько активно будут участвовать в этом процессе граждане с обоих берегов Прута. „Важно наличие людей высокого качества, которые двигали бы этот процесс вперёд. Думаю, это очень реально в контексте той геополитической конъюнктуры, когда Украина может послужить в качестве щита”, - заявил Билецкий.

В воскресенье, 20 августа, около ста неправительственных организаций, выступающих за объединение Румынии и Бессарабии, создали в Бухаресте Альянс за Столетний юбилей. Организации совместно готовят масштабные мероприятия с целью отметить Столетний юбилей-2018. Объединение Бессарабии с Румынией в 1918 году завершило собой процесс формирования Великой Румынии, существовавшей в межвоенный период.