Подготовка к зиме: как изменились цены на дрова и уголь

Жители Молдовы готовятся к зиме. И если дрова на оптовых рынках можно ещё найти по прошлогодним ценам, то уголь подорожал примерно на 300 леев за тонну.

Юрий Кожокарь из села Цахнэуць Резинского района начал готовиться к зиме ещё весной. В этом году он закупил кубометр дров по 550 леев.

"За четыре месяца цена выросла на 100 леев. На зиму одной семье необходимо примерно 5-6 кубометров, так что, купив дрова весной, я сэкономил на еще один кубометр", - сказал житель села Цахнэуць Юрий Кожокарь.

Геннадий то же приобрёл дрова несколько месяцев назад.

"Весной, как только появляются лишние деньги, закупаем дрова и оставляем их сохнуть. Так они лучше горят зимой."

В этом году агенство Moldsilva заготовило почти 177 тысяч кубометров дров. Цены на них варьируются в зависимости от породы древесины.

"Посредники приобретают у лесных хозяйств по 534 и 252 лея. Затем перепродают потребителям подороже", - сообщил глава агентства Moldsilva Ион Харалампов.

Кубометр дров на столичных рынках сейчас можно приобрести по 800 леев. Торговцы не исключают, что стоимость может увеличиться.

"Цена может подняться до 900-1000 леев за кубометр. Это на 200-300 больше, чем в прошлом году", - отметил продавец Ион Тибрянский.

В этом году на 300 леев подорожала и тонна угля. По словам продавцов это связано с тем, что теперь уголь поставляют из России через порт Джурджулешты, а не через Украину, как раньше.

"Сейчас тонна угля стоит до 4100 леев. Но, возможно, цены повысятся, поскольку производитель поднял стоимость примерно на 20 долларов за тонну."

Тонна топливных гранул из древесины обойдётся покупателям примерно в три с половиной тысячи леев.