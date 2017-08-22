Грозит ли Молдове запрет анонимайзеров?

Георге Прутяну

С 1 ноября в России вступает в силу закон, запрещающий использование любых специальных средств и сервисов, при помощи которых можно получить доступ к заблокированным на территории страны сайтам.

В Молдове целенаправленно блокировкой контента никто не занимается, доступ к отдельным ресурсам Интернета в большинстве случаев ограничивается в рамках уголовного преследования и судебных процедур. Эксперты на российский опыт смотрят скептически, считая, что говорить о каком-то сильном усложнении обхода ограничений в ближайшей перспективе не приходится.

Что расскажет IP-адрес

Как известно, любой выход в сеть не обходится без получения, а затем предоставления IP-адреса. Это, фактически, номер, по которому человек определяется, как пользователь Интернета, и любое действие в сети привязано к этому номеру. Имея IP-адрес, можно получить довольно подробную информацию о его владельце. Это под силу практически каждому, стоит лишь воспользоваться онлайн-сервисом, предоставляющим такие данные. С помощью подобных сайтов можно получить имя человека, которому выдан IP, его e-mail, а в некоторых случаях даже телефон и физический адрес.

Чаще всего в Интернете данные о пользователе собирают ради статистики – желание поближе познакомиться возникает непосредственно у сервисов, таких как Microsoft, Google, Yahoo!, Yandex, Facebook, Apple и т.д. Все они не упустят возможность проследить за поведением в сети и даже проанализировать персональную почту на предмет личных предпочтений. Чем больше следов пользователь оставляет в сети, тем больше адресной рекламы и откровенного спама получит в дальнейшем. Специальные программы формируют интернет-портрет каждого юзера, и его начинает преследовать вездесущая реклама, предлагая товары или услуги с учетом выявленных предпочтений.

Менее распространенная цель сбора данных – получение информации о противоправных действиях. В частности, правоохранительные органы имеют право запрашивать персональные данные у провайдеров Интернета. Кроме того, сбор информации о пользователе может быть вызван интересом со стороны частных лиц, а также злоумышленников. В последнем случае человек может внезапно обнаружить, что кто-то украл деньги с его банковской карты или электронного счета. И единственное, что изначально знал кибер-мошенник – это IP-адрес.

Не удивительно, что многие пользователи делают выбор в пользу повышения уровня анонимности в сети. Однако анонимность делает обычного пользователя неподконтрольным государственным органам, он получает возможность обхода сетевой цензуры. Большинство опросов показывают, что средства анонимности используются с банальными целями обхода цензуры (со стороны государства или работодателя), из паранойи или просто из принципа. Пользователи также увеличивают уровень своей онлайн-анонимности, чтобы защититься от навязчивой рекламы и предотвратить кражу персональных данных.

Как стать «невидимкой» в Интернете

Если не вдаваться в технические детали, анонимайзер или прокси-сервер — это посредник между пользователем и интересующим его Интернет-ресурсом. С его помощью можно с легкостью получить доступ к сайтам, которые заблокированы в той или иной стране, на работе или конкретным провайдером. Анонимайзер так же помогает скрыть реальный IP-адрес, и в большинстве случаев он бесплатен. Однако при его использовании, как правило, нельзя вести речь о высокой безопасности, поскольку весь трафик передается в открытом виде и может с легкостью быть перехвачен – например, администратором сети или Интернет-провайдером.

Альтернативой является VPN – Virtual Private Network или «виртуальная частная сеть», которая может быть как бесплатной, так и платной. Данная технология позволяет пользователю выходить в Интернет таким образом, будто бы он находится в другой точке Земного шара. Это также означает, что местный Интернет-провайдер не сможет просматривать или фильтровать трафик, и что для любого сайта или онлайн сервиса IP-адрес будет другим.

Обычно этот эффект достигается установкой шифрованного соединения с удаленным компьютером и «туннелированием» всего трафика через это соединение. На практике это небольшое приложение, которое шифрует весь Интернет-трафик, как входящий, так и исходящий, давая доступ ко всем заблокированным сайтам. Принято считать, что с таким приложением у сторонних лиц практически нет шансов узнать, какие сайты посещает пользователь или прочесть его переписку.

Одним из наиболее известных и действенных методов конспирации считается анонимная сеть TOR (The Onion Router). При использовании этой технологии данные пользователя и ответы на них проходят через независимые друг от друга прокси-серверы. Существует целый ряд плагинов, встраиваемых прямо в браузеры, для использования этой технологии, а также отдельные TOR-браузеры с различным набором инструментов. Считается, что вычислить реальный адрес пользователя и его данные практически невозможно, тем не менее, использование Tor не может гарантировать абсолютную конфиденциальность. Об этом сообщается и на официальном сайте этой сети.

Что ждет российских пользователей

Российский закон об анонимайзерах, как подчеркивают его разработчики, не направлен на введение новых запретов для законопослушных граждан. Авторы закона обращают внимание, что сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок, и в сети до сих пор можно обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах выдачи поисковых систем. Кроме того, российским властям не нравится, что пользователи могут использовать технологии, позволяющие обходными путями получить доступ к заблокированным информационным ресурсам.

Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов для доступа к заблокированным ресурсам предполагает, что в роли регулятора будет выступать «Роскомнадзор» – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая находится в ведении профильного министерства. В необходимых случаях к выявлению анонимайзеров подключаются ФСБ и МВД. «Роскомнадзор» получает право запрещать доступ к любым веб-ресурсам, на которых содержится информация о способах обхода блокировок.

Операторы поисковых систем, в свою очередь, должны будут отслеживать и закрывать в поисковой выдаче ссылки на заблокированные ресурсы. Примеры такого регулирования ранее уже имели место – в свое время Google фильтровал часть запросов и ссылок в Китае, пока не рассорился с правительством. Потом начал показывать все подряд, и, в конце концов, китайские власти перекрыли доступ в Google.

Закон запрещает владельцам анонимайзеров предоставлять возможность использования на территории России принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенному контенту. В случае неисполнения ими этих обязанностей, «Роскомнадзор» примет решение об ограничении доступа к принадлежащим таким владельцам программно-аппаратным средствам. Если владелец анонимайзера выполнил новые требования, он должен направить уведомление об этом в «Роскомнадзор».

О том, какой именно контент подлежит блокировке, можно будет узнать из специального государственного регистра. Предусматривается, что «Роскомнадзор» создаст госреестр информационных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории России. Операторы поисковых систем получат доступ к этому реестру запрещенных сайтов. Будет сформирован и перечень сервисов, с помощью которых обеспечивается обход блокировок сайтов, также будут выявляться хостинг-провайдеры таких сервисов.

Под действие поправок могут попасть такие популярные ресурсы, как магазины приложений, порталы техподдержки популярных операционных систем и браузеры. Так, на тех же Google Play и AppStore можно найти средства обхода блокировок. Вне закона могут оказаться и различные программные платформы, типа операционных систем и их технические веб-ресурсы, например, портал техподдержки Microsoft, на котором содержится описание настройки VPN в различных версиях Windows. Под запрет могут попасть и популярные браузеры, у которых есть возможность обхода блокировки – как Opera, встроившая в свой браузер VPN-сервис, так и Chrome и Safari, в функционале которых есть подобные опции.

Кроме того, предлагается внести поправки в административное законодательство, которые позволят наказывать операторов поисковых систем за неисполнение новых требований. Штрафовать намерены также владельцев сетей, информационных систем и программ, которые могут использоваться в России для обхода запретов в Интернете. Объектом санкций может стать и владелец информационного ресурса, в том числе сайта, посредством которого происходит доступ к таким сетям, информационным системам или программам. Физлица, которые получают доступ к запрещенному контенту, пока никак наказываться не будут.

Остается множество лазеек

На самом деле, как отмечают эксперты, никто не будет блокировать «обходные» технологии, по крайней мере, пока. Просто владельцам таких сервисов собираются запретить пускать пользователей на запрещенные ресурсы. Фактически, обязать делать то же самое, что сейчас делают провайдеры — контролировать, чтобы пользователь не попал на страницы сайтов, которые надзорные органы считают неправильными. Если сервисы не согласятся «фильтровать» ресурсы для российских пользователей, то их могут «забанить». И есть риск, что VPN и TOR, будут полностью заблокированы на уровне операторов связи, так как, скорее всего, администраторы сервисов не будут ничего фильтровать.

Опрошенные NOI.md эксперты считают, что говорить о каком-то сильном усложнении обхода блокировок в Молдове в ближайшей перспективе не приходится. На российский опыт специалисты смотрят скептически, выражая сомнения, что закон будет эффективен, так как большинство сервисов, оказывающих такие услуги, находятся за пределами России. Кроме того, остается множество лазеек, фактически закон не нарушающих: например, двойной VPN (в таком случае первый VPN-провайдер не знает, что пользователь идет на запрещенный сайт, а второй — то, что это пользователь из России).

«Хотя за последнее время в Молдове выдвигалось немало ограничивающих инициатив в части регулирования Интернета, запреты относительно анонимайзеров вряд ли в обозримом будущем появятся в нашей стране, где даже нет списка запрещенных сайтов – решения о блокировке принимаются от случая к случаю,- отмечает один из наших экспертов.- Подобное решение абсолютно нежизнеспособно, о чем говорит опыт азиатских стран с репрессивными политическими режимами. Даже блокировка сайтов с соответствующими сервисами не позволит полностью ограничить доступ пользователей к VPN сервисам, выходным узлам Tor в разных точках мира и другим средствам проксирования трафика.

Анонимайзеров и служб VPN так много, что большинство не заблокируют – даже не попытаются. Сами они, как правило, о национальных законах ничего не знают и знать не хотят. То есть всегда можно будет найти незаблокированный вариант. Китай давным-давно блокирует Тоr, что не мешает китайцам им пользоваться. Кроме «публичных» точек выхода у сети есть и непубличные – найти их все и заблокировать невозможно. Технически ни в России, ни в Молдове нельзя заблокировать ни одну крупную зарубежную службу VPN. У нее есть множество IP-адресов, о чьей принадлежности именно к этой службе посторонние просто не знают. После блокировки сайта «нарушителя» и части его IP, зарегистрированные пользователи смогут пользоваться VPN как и прежде».