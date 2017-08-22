Домашний арест Кириллу Лучинскому продлили еще на 30 суток

Бывший депутат молдавского парламента Кирилл Лучинский продолжит срок своего пребывания под домашним арестом еще на 30 суток. Такое решение было принято судом, в ответ на обращение прокуратуры.

Самый экс-депутат и адвокаты его защиты заявили о незаконности данного решения, в связи с недоказанностью и отсутствием новых фактов, способных повлиять на продление срока ареста, а также и того факта, что депутатская неприкосновенность действует и после завершения мандата народного избранника.

«Обращение прокуратуры не соответствует ни Уголовно-Процессуальному Кодексу, ни здравому смыслу, ввиду того, что прокуроры попросту переписали собственное обращение трехмесячной давности, и представили его на сегодняшнее рассмотрение суда»,- заявил адвокат защиты, Георге Ульяновский, подчеркнув при этом, что его клиент до сих пор пользуется депутатской неприкосновенностью, и что 70 статью Конституции РМ никто не отменял.

Напомним, что сына бывшего главы государства задержали 25 мая нынешнего года. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Дело связано с махинациями в трёх проблемных банках. В случае признания судом вины бывшего депутата, Кириллу Лучинскому грозит до десяти лет тюрьмы.