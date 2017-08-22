На кишиневских улицах увеличится количество троллейбусов

Начиная с этой недели, количество троллейбусов, курсирующих по улицам столицы, увеличивается. Власти объясняют этот шаг ростом пассажиропотока в связи с возвращением студентов для подготовки к новому учебному году, а также возвращением многих жителей столицы из отпусков.

С 1 сентября, когда и школьники возвращаются к учёбе, количество троллейбусов вновь увеличится, передаёт IPN.

По словам начальника Кишинёвского управления электротранспорта Георге Моргоча, в летний период по улицам столицы курсировали порядка 260 троллейбусов, и их число уже начали постепенно увеличивать – до примерно 280. С 1 сентября на столичных улицах будут работать 300 единиц электротранспорта.

Школьники и студенты, а также пенсионеры, чьи пенсии не достигают 1700 леев, могут приобрести месячный абонемент стоимостью 70 леев. Полная стоимость одного абонемента составляет 180 леев. Для детей в возрасте до семи лет проезд в троллейбусе является бесплатным.

Начальник Управления электротранспорта прокомментировал недавний случай, когда был задержан человек, выпустивший в оборот билеты на проезд в троллейбусе с явными признаками подделки. По его словам, в результате три кондуктора были уволены и переданы в руки полиции. Георге Моргоч также сообщил, что, хотя размер нанесённого ущерба пока не может быть оценён, очевидно, что такие действия причиняют большие убытки бюджету Управления.