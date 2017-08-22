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Экономика
Предельная цена на бензин и дизтопливо снижена
22.08.2017

Предельная стоимость бензина и дизельного топлива снижена. На следующие две недели Национальное агентство по регулированию в энергетике установило максимальную цену бензина с октановым числом 95 на уровне 16,95 лея за один литр, что на 11 банов меньше цены, действовавшей в течение последних двух недель. Дизельное топливо будет стоить не дороже 14,55 лея, по сравнению с предыдущей максимальной ценой в 14,77 лея, передаёт IPN.

Предельные цены вступают в силу со среды, 23 августа, и будут действовать до 5 сентября.

НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда автозаправочные станции устанавливают более высокие цены, нежели предельные, по телефону горячей линии: +373 800 10 800, или по электронному адресу anre@anre.md


 
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