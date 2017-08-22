Детям-сиротам в столице дали по 5 тыс. леев

Оставшийся без попечения родителей двадцать один ребенок, который идет в этом году в первый класс, получит по пять тысяч леев от муниципалитета.

Дети приняли участие во вторник, 22 августа, в традиционной встрече, организованной Управлением по защите прав ребенка, передает IPN.

Исполняющая обязанности руководителя управления Родика Тереховски заявила, что на протяжении многих лет оставшиеся без попечения родителей дети получают материальную помощь для приобретения вещей, которые нужны им для учебного года. В этом году сумма составляет пять тысяч леев на каждого ребенка, на тысячу леев больше по сравнению с прошлым годом. „Мы поддерживаем детей и в этом году, эти дети будут получать бесплатное питание и бесплатные проездные для проезда в троллейбусах. Вместе мы можем сделать жизнь этих детей лучше”, - сказала Родика Тереховски.

„С 1 сентября ваши обязанности растут. Вы должны справиться со многими проблемами, потому что каждый из вас хочет стать кем-то и, начиная с 1 сентября, только вы будете ответственными за то, если удастся реализовать эту мечту. Я уверена, что у вас будет сила воли, а так же очень много поддержки со стороны тех взрослых, которые поддерживают вас для того, чтобы ваша мечта стала реальностью”, - обратилась к детям советник по социальным вопросам примэрии столицы Лучия Качук.

Советник адвоката ребенка Думитру Даря отметил, что Офис адвоката народа призван защищать детство, защищать права детей, и стоять на страже соблюдения их прав. „От имени народного адвоката по защите прав ребенка Майи Бэнэреску хочу пожелать вам успехов на новой дороге, которую вы начинаете. Это дорога с различными подъемами и падениями, но не бойтесь того, что вас ждет, ведь любое начало это всегда хорошо”, - сказал Думитру Даря.