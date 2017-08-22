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Общество
Труп младенца найден на кладбище в селе Олишкань
22.08.2017

Жители села Олишкань Шолдэнештского района обнаружили на кладбище труп младенца и вызвали полицию.

Правоохранительным органом удалось установить личность матери бросившей младенца на кладбище. Ей оказалась 39 - летняя разведенная женщина из малоимущей семьи, с тремя несовершеннолетними детьми, передает today.md

Женщина признала свою вину, и рассказала что у нее случился выкидыш во время того, как она занималась делами по хозяйству.

В настоящее время  правоохранительных органов  ведут расследование. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии.


 
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