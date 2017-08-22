Труп младенца найден на кладбище в селе Олишкань

Жители села Олишкань Шолдэнештского района обнаружили на кладбище труп младенца и вызвали полицию.

Правоохранительным органом удалось установить личность матери бросившей младенца на кладбище. Ей оказалась 39 - летняя разведенная женщина из малоимущей семьи, с тремя несовершеннолетними детьми, передает today.md

Женщина признала свою вину, и рассказала что у нее случился выкидыш во время того, как она занималась делами по хозяйству.

В настоящее время правоохранительных органов ведут расследование. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии.