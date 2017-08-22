Труп младенца найден на кладбище в селе Олишкань

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Общество
Жители села Олишкань Шолдэнештского района обнаружили на кладбище труп младенца и вызвали полицию.
Правоохранительным органом удалось установить личность матери бросившей младенца на кладбище. Ей оказалась 39 - летняя разведенная женщина из малоимущей семьи, с тремя несовершеннолетними детьми, передает today.md
Женщина признала свою вину, и рассказала что у нее случился выкидыш во время того, как она занималась делами по хозяйству.
В настоящее время правоохранительных органов ведут расследование. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии.
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