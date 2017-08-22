Гилецкий: Додон хочет прекратить «геополитические танцы», но при этом пляшет под дудку Кремля

Представители правящей коалиции скептически отнеслись к предложению Игоря Додона ввести мораторий на геополитические дебаты, чтобы «успокоить общество». Председатель Европейской народной группы в парламенте Валерий Гилецкий считает, что призыв главы государства нельзя поддержать по ряду причин.

«Я думаю, что этот призыв не принесет успеха. Во-первых, сам Додон все это время очень активно и агрессивно продвигал провосточный, пророссийский вектор. Во время первой части своего мандата он не стал примером, чтобы прекратить эти разговоры, которые в определенной степени разделяют общество. Он ен вызывает доверия. Во-вторых, эти вопросы должны оставаться в публичной повестке, так как они очень важны. Очевидно, что мы должны следить за тем, что говорим и понимать, что эти вопросы поляризуют и разделяют общество, но мы не можем избежать обсуждения этой темы в публичном пространстве», — заявил Deschide.MD Валерий Гилецкий.

Парламентарий заявил, что это предложение не принесет ожидаемых главой государства результатов, так как для достижения консенсуса обществе необходимы другие методы.

«Этот призыв "прекратить" со стороны Додона... Я не думаю, что он поможет преодолеть те разногласия, которые сегодня есть в нашем обществе. Я не поддерживаю этот призыв. Думаю, нужно больше мудрости, когда мы обсуждаем внешний вектор или вопросы, связанные с геополитикой. Но они, в любом случае, должны оставаться в публичной повестке, чтобы можно было найти решения, связанные с будущим Молдовы», — подчеркнул Гилецкий.

Вице-председатель Демократической партии Сергей Сырбу заявил, что ДПМ всегда пыталась найти общий язык со всеми внешними партнерами, а тот факт, что власти вступили на путь евроинтеграции, не означает, что они стали участниками геополитических игр.

«Республика Молдова подписала Соглашение об Ассоциации с Европейским союзом. Мы взяли на себя много обязанностей, которые связаны со внедрением соглашения. Наша деятельность не связана с геополитикой, она связана со внедрением программы работе правительства, которая основывается на повестке ассоциации. Мы лишь внедряем те договоренности, которые обязались реализовать на благо граждан Республики Молдова. Мы не делим мир на "ваших" и "наших". Мы пытаемся ни с кем не ругаться. К сожалению, другие политики, в том числе оппозиционные, пытаются разделить общество», — заявил Сырбу.

Ранее в интервью IPN Игорь Додон предложил правящей коалиции мораторий на геополитические дебаты. По словам президента, единственным способом выжить, как суверенное и независимое государство является неучастие в этом новом геополитическом противостоянии Запада и России.

«Республика Молдова обязана сохранить свой статус нейтральной страны, должна развивать взаимовыгодные двусторонние отношения и с Востоком, и с Западом. Самой большой ошибкой станет попытка Республики Молдова выступить единым фронтом с одной из сторон этой новой холодной войны против другой стороны. Повторяю – только внешнеполитическая взвешенность, добрые двусторонние отношения с соседями, с Россией, ЕС, США в состоянии обеспечить нам мир в Республике Молдова», — сказал он.